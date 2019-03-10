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Привид в будинку: британська сім'я зняла потойбічну істоту

7.8тЧитати матеріал російською

39-річна мама двох дітей з Линкольншира, Англія, впевнена, що на камери спостереження в їхньому будинку потрапила істота з потойбічного світу.

Як пише The Sun, Секретарка Аманда Пападопулос і її сім'я були налякані незрозумілою подією. Вони побачили, як у дворі їхнього будинку, в який вони недавно переїхали, з'явилася дивне істота. Розпливчаста фігура бігала по периметру, роблячи різкі рухи.

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З жахом переглянувши кадри, жінка висунула свою версію того, що відбувається. За її словами, це привид дитини, який, ймовірно, розлютився через ремонт, затіяний сім'єю в старовинному будинку. Раніше в будівлі, побудованій в 1903 році, розташовувалася школа.

Також Аманда розповіла, що вона, її чоловік і діти до цього чули різні дивні звуки. Наприклад, марширування солдат. А одного разу вночі їх розбудив сміх дитини, хоча їх власні діти спали.

Як раніше писав OBOZREVATEL, астрономи зафіксували в космосі загадкові сигнали, які не можуть розшифрувати. Ритмічні коливання виявлені на відстані 456 мільйонів світлового років від Землі.

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Місце
Англія
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Любому дураку понятно, что перед камерой колыхается паутинка. Но для британки пусть это будет призрак
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Пападополус? Этим может)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот нисколько не удивлён. Мелкобритам ещё и не такое может привидится. Вон, привиделось, что Скрипалей отравили...
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