Привид в будинку: британська сім'я зняла потойбічну істоту

39-річна мама двох дітей з Линкольншира, Англія, впевнена, що на камери спостереження в їхньому будинку потрапила істота з потойбічного світу.

Як пише The Sun, Секретарка Аманда Пападопулос і її сім'я були налякані незрозумілою подією. Вони побачили, як у дворі їхнього будинку, в який вони недавно переїхали, з'явилася дивне істота. Розпливчаста фігура бігала по периметру, роблячи різкі рухи.

З жахом переглянувши кадри, жінка висунула свою версію того, що відбувається. За її словами, це привид дитини, який, ймовірно, розлютився через ремонт, затіяний сім'єю в старовинному будинку. Раніше в будівлі, побудованій в 1903 році, розташовувалася школа.

Також Аманда розповіла, що вона, її чоловік і діти до цього чули різні дивні звуки. Наприклад, марширування солдат. А одного разу вночі їх розбудив сміх дитини, хоча їх власні діти спали.

Як раніше писав OBOZREVATEL, астрономи зафіксували в космосі загадкові сигнали, які не можуть розшифрувати. Ритмічні коливання виявлені на відстані 456 мільйонів світлового років від Землі.

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