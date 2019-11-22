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22 листопада • оновлено в 12:28
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Геннадій Мохненко
Геннадій Мохненко
Пастор Всі статті автора

Привет россиянам от Понтия Пилата. Фронтовые заметки капеллана

3.8т
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Страх, быть причисленным к оппозиции, - когда то привел Пилата к приказу распять Христа.... ("Если ты Его отпустишь, ты не друг цезаря!"- Иоанна 19:12

Из-за боязни показаться не лояльными, возвысить голос за правду, к власти приходили диктаторы и сжигали Христа в Освенциме. Газом в камерах и топливом в печах - был тот же страх, навлечь неприятности на свою голову.

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История вновь повторяется в России. Многие, молча о том что творит их узурпатор в Украине, "не замечают" как своими страхами распинают Спасителя ... Привет вам Понтии Пилаты - Москвы, Челябинска, Иркутска, Владивостока. Для вас моя пасторская, богословская заметка с линии фронта, где я провел весь вчерашний день. И подарок...Свежие фотки о ваших злодеяниях.

Привет россиянам от Понтия Пилата. Фронтовые заметки капеллана
Привет россиянам от Понтия Пилата. Фронтовые заметки капеллана
Привет россиянам от Понтия Пилата. Фронтовые заметки капеллана
Привет россиянам от Понтия Пилата. Фронтовые заметки капеллана

7 российских обстрелов за прошедшие сутки. Позавчера, в поселке под Мариуполем был тяжело ранен солдат. Вчера опять хоронили украинского офицера, осталась вдова с сыном и дочкой. Хорошего вам настроения.

Когда будете мыть руки - помните что это не работает... Ваши ручонки, в случае если вы молчите, в крови украинцев и Христа. Ваши имена, за молчание и бездействие, будут покрыты позором.

"Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы...." Матфея 27:24

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Автор
Геннадій Мохненко Геннадій Мохненко
Теми
Війна на дорогах Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
А причем тут мы ??? Разве мы им водку наливали и заставляли по своим же минам в пьяном угаре бегать ?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Понимаю Мохненко, но думаю больше подходит: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас." (От Матфея 7:6)
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Когда будете мыть руки - помните что это не работает..." - да не мыли они их никогда. У них НЕТ этих рефлексов.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Свавильный Николай, А ты мыл руки после Одесской хатыни , нашелся тут безгрешный . Тебя надо как фашиста расстрелять , а потом повесть .
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Свавильный Николай, Правильно. Нас учили руки не пачкать. Даже о таких ка вы.
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