"Привчають до втрати Криму": активіст забив на сполох через агентів Росії в Україні

Росія використовує проти України технологію "м'якої сили", щоб змусити українців визнати окупований Крим територією РФ.

Про це заявив в ефірі ObozTV активіст руху "Відсіч" Леонід Овчаренко, який намагався зірвати зустріч російської блогерки Олександри Митрошиної з шанувальниками в Києві.

"Це те, про що ми говорили, коли в квітні проводили кампанію проти тоді ще кандидата в президенти Зеленського. Ми говорили, що буде м'яка поступова здача інтересів України. Так воно і сталося. Нас поступово привчають – був у Криму і нічого страшного", – заявив Овчаренко.

Активіст нагадав, що президент Володимир Зеленський заступився за шведського виконавця Dr Alban, що виступав у Криму.

"Це якийсь нонсенс – президент відстоює інтереси людини, яка начхала на державний суверенітет. Нас привчають до цього. Далі буде більше", – впевнений він.

"Є закон України – відвідування тимчасово окупованих територій, порушення правил в'їзду – до трьох років позбавлення волі... Посадили хоч когось за незаконне відвідування тимчасово окупованих територій? Зараз ми звертаємося з цим до нинішньої влади, але боюся, що вона не зможе дотриматись закону", – наголосив активіст.

Овчаренко назвав приїзд Митрошиної до Києва на зустріч із шанувальниками "технологією м'якої сили".

"Ці дівчатка спочатку хотіли подивитися на красиві фоточки, щоб самим теж такі фоточки робити, красиво виставляти в Instagram, щоб у них було багато підписників, щоб вони купалися в променях обожнювання. Але з часом вони прив'язуються до цієї блогерки. Бачать, що вона їздила до Криму, і починають її виправдовувати – вони ж її так люблять", – пояснив активіст.

"Вона – агентка впливу російської масової культури, яка просто затоплює нас по повній програмі. Я не знаю, що з цим робити. Вона і такі, як вона, просто перепрограмують нашу молодь на якихось манкуртів, для яких начебто і Крим український, але "не будемо піднімати цю тему, це негарне питання", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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