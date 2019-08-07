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"Привчають до дружби з убивцями!" Ніцой викрила українське ЗМІ в роботі на Кремль

1.1т Читати матеріал російською

Одне з українських ЗМІ почало активно поширювати новину трирічної давності про те, як в Росії заспівали пісню "Ніч яка місячна" на знак "дружби народів".

Українська письменниця Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook обурилася такою маніпуляцією. Вона зазначила, що вважає її спробою помирити українців з тими, хто вже шостий рік веде проти них кровопролитну війну.

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

"Нові Лідери"

"Як українців привчають до дружби зі своїми вбивцями. В українських ЗМІ пролетіла "новина". Росіяни на знак дружби з українцями співають "Ніч яка місячна". Ще й слова які наші ЗМІ підібрали: "зал вибухнув оваціями", "на знак дружби між народами". Ах-ах, як зворушливо. Плачте, українці, від розчулення. Почнемо з того, що цьому співу вже три роки (грудень 2016, Іркутськ), і "новина" вже протухла від давності", – нагадала Ніцой.

"Цікава мета такого витягування на світ божий нафталіну і подача його для українців як новини. Хоча ні, не цікава. Все зрозуміло, новий виток привчання до "братерства" шляхом нав'язування українцям амнезії "нічого не було" або "ми вас трошки постріляли, а тепер разом заспіваємо, вам сподобається", – обурюється письменниця.

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Вона зазначила, що не має ніяких питань до ЗМІ, які поширили вкидання, оскільки з ними і так усе зрозуміло – вони є бездумними, бездушними, заробітчанами-манкуртами, які хочуть зробити такими ж усіх українців. Однак готовність громадян сприймати некритично таку інформацію обурила Ніцой до глибини душі.

"Хочу запитати в українців. Ви проковтнули це лайно з піснею чи запитали: на знак дружби, коли видасте убивць нашого школяра Степана Чубенка з Краматорська, якого катували три дні за те, що мав на рюкзачку жовто-блакитну стрічку, три дні мучили, а потім убили трьома пострілами і зникли в Рашу, де і ховаються. На знак дружби, коли видасте вбивць? Чи коли змусите свою російську владу видати Україні, на знак дружби, убивць, яких ховаєте у своїй країні? Коли віддасте нам наших політичних в'язнів на знак дружби? Коли... Українці, принаймні у себе ви це запитали?" – емоційно звернулася письменниця до українського суспільства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой назвала українців "нацією, що не читає" і закликала Міністерство освіти зібратися на екстрену нараду з приводу зміни шкільної програми. За її словами, нечитання призводить до невміння аналізувати елементарне. Тому українське суспільство є "проблемним".

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Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Давно её видно не было, новую книгу писала? Боевые мураши 2 или Иловайский муравейник?
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филипп филипыч
филипп филипыч
нацики прямиком валят на свалку истории. и слава богу.
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Начнем с того, что этому пению уже три года (декабрь 2016, Иркутск), и "новость" уже протухла от давности" - Начнём с того, что с декабря 2016-го три года ещё не прошло. :) Что же касается новостей, то время на них действует по-разному: хорошие (вроде той, что про песню) как вино - с годами становятся лишь лучше. А некоторые (вроде гибели мирных людей на киевском Майдане или в одесском Доме Профсоюзов) тухлыми являются с момента появления на свет. К Ницой, впрочем, никаких претензий я не имею - глупо упрекать ракообразное за то, что ему нравится падаль. :)
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