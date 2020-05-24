Притула зізнався, що не отримав присвоєний орден від Зеленського

Шоумен, волонтер і член партії "Голос" Сергій Притула не отримав присвоєний йому президентом України Володимиром Зеленським орден "За заслуги" третього ступеня.

Як розповів Притула в інтерв'ю "Радіо Свобода", 5 грудня 2019 року, на День волонтера, президент підписав наказ щодо нагородження його орденом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський присвоїв орден Сергію Притулі

"Мені написали смс друзі. Я якраз їхав в автомобілі зі Світлодарської дуги. Я спускався в Карлівку. На День волонтера я якраз був у волонтерській поїздці по кількох підрозділах у зоні ООС. Я був за кермом. У мене почав мигати екран телефону. Я не мав як читати, тому що вже було дуже темно. І дороги там не надто, відверто. Я приїхав у Карлівку, прийшов до хлопців з аеророзвідки і тільки тоді вже відкрив телефон та прочитав, що підписано указ про моє нагородження", – зазначив він.

За словами Притули, він потішився і "сльозу пустив" через те, що нарешті держава звернула увагу на його волонтерські потуги.

"Але після того більше нічого не відбулося. Після того мені ніхто не телефонував і не казав: Сергію Дмитровичу, вдягніть красивий костюм, пробийте ось тут дірочку – ми вам щось там вчепимо. Ні. Він, мабуть, десь лежить чи в Офісі президента, чи в якомусь іншому апараті. Можливо, ним хтось милується", – додав волонтер.

При цьому він підкреслив, що в разі запрошення прийшов би на нагородження.

"Мені, відверто, не важливо прізвище людини, яка підписала би цей наказ. Тому що це все-таки державна нагорода. І мені дійсно здається, що останніх 6 років свого життя я провів не даремно. Якщо мені не дали би цей орден, я так само руки не заламував би. Але вже раз дали, то я прийшов би обов’язково", – запевнив Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула заявив, що Володимир Зеленський за рік свого президентства помітно погладшав, і це гарний знак.

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