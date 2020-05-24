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24 травня • оновлено в 09:00
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Притула зізнався, що не отримав присвоєний орден від Зеленського

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Шоумен, волонтер і член партії "Голос" Сергій Притула не отримав присвоєний йому президентом України Володимиром Зеленським орден "За заслуги" третього ступеня.

Як розповів Притула в інтерв'ю "Радіо Свобода", 5 грудня 2019 року, на День волонтера, президент підписав наказ щодо нагородження його орденом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський присвоїв орден Сергію Притулі

Володимир Зеленський присвоїв орден Сергію Притулі

"Мені написали смс друзі. Я якраз їхав в автомобілі зі Світлодарської дуги. Я спускався в Карлівку. На День волонтера я якраз був у волонтерській поїздці по кількох підрозділах у зоні ООС. Я був за кермом. У мене почав мигати екран телефону. Я не мав як читати, тому що вже було дуже темно. І дороги там не надто, відверто. Я приїхав у Карлівку, прийшов до хлопців з аеророзвідки і тільки тоді вже відкрив телефон та прочитав, що підписано указ про моє нагородження", – зазначив він.

За словами Притули, він потішився і "сльозу пустив" через те, що нарешті держава звернула увагу на його волонтерські потуги.

"Але після того більше нічого не відбулося. Після того мені ніхто не телефонував і не казав: Сергію Дмитровичу, вдягніть красивий костюм, пробийте ось тут дірочку – ми вам щось там вчепимо. Ні. Він, мабуть, десь лежить чи в Офісі президента, чи в якомусь іншому апараті. Можливо, ним хтось милується", – додав волонтер.

При цьому він підкреслив, що в разі запрошення прийшов би на нагородження.

"Мені, відверто, не важливо прізвище людини, яка підписала би цей наказ. Тому що це все-таки державна нагорода. І мені дійсно здається, що останніх 6 років свого життя я провів не даремно. Якщо мені не дали би цей орден, я так само руки не заламував би. Але вже раз дали, то я прийшов би обов’язково", – запевнив Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула заявив, що Володимир Зеленський за рік свого президентства помітно погладшав, і це гарний знак.

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Особи
Володимир Зеленський Сергій Притула
Місце
Україна
Теги
волонтерство нагорода
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