Приціл на парламентські вибори? У бажанні "ДНР" повернутися в Україну побачили тривожний сигнал

У мережі побачили тривожний сигнал у прагненні терористів "ДНР" "приєднатися" до України, щоб потім "реалізувати курс на Росію".

Причому про бажання увійти в Україну в якості автономії заявив "мер" окупованої Горлівки Іван Приходько, повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Казанський.

"З Москви у так звані ЛДНР прийшов наказ хотіти назад в Україну. І тепер організатори антиукраїнського референдуму, котрі переконували людей брати зброю, йти воювати і вбивати, щоб приєднатися до РФ, в мить усвідомили, що в РФ не дуже-то і потрібно, а Донбас – Україна", – підкреслив Казанський.

У коментарях під його постом деякі користувачі припустили, що така заява може бути передумовою до участі терористичних сил в парламентських виборах в Україні.

"ДНР" ілюстрація 112.ua

"Це зовсім не смішно. Не смішно буде побачити цього Приходька в Раді. І передумов для цього більш ніж достатньо", – написав один з коментаторів.

"Як би не виявилося це прицілом на парламентські вибори", – висловив свою точку зору ще один користувач мережі.

"Тепер стануть воювати з Україною, щоб повернутися в Україну?" – прокоментувала Наталя Тюлькова.

Это очень смешно. Из Москвы в ЛДНР пришёл приказ хотеть назад в Украину. И теперь организаторы антиукраинского референдума, убеждавшие людей брать оружие, идти воевать и убивать, чтобы присоединиться к РФ, в миг осознали, что в РФ не очень-то и нужно, а Донбасс - Украина. pic.twitter.com/nIoOACre16 — Денис Казанський (@den_kazansky) 27 мая 2019 г.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні стало відомо, що угруповання "ДНР" і "ЛНР" попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії.

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