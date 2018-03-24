"Пристойно підмерзне": українців попередили про різкі перепади температури

В Україні, у неділю 25 березня, не передбачається ніяких опадів. Але перепади температури будуть різкими - вночі стовпчик термометра може опуститися до -14, а вдень піднятися до +6.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла синоптик Наталія Діденко.

Вона підкреслила, що Україна поки що перебуває в антициклоні.

"Отже, завтра можна гуляти по місту або ходити по ще засніженому городі в старих спортивках і стогодній куртці і аналізувати першочергові роботи на тему "а там я бурячки посію". Тому що опадів у неділю не передбачається. Вночі підмерзне і пристойно, до -8-14 градусів, вдень потеплішає до +2+6 градусів", - написала синоптик.

Вона попередила, що швидше за все буде слизько - через різкі перепади температури.

"У Києві завтра без опадів. Вночі в -10-12, вдень +2+4 градуси. Увечері, вночі - ожеледь! Найближчі опади - 27 березня", - підкреслила Діденко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше синоптики попередили про різке потепління.