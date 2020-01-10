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11 січня • оновлено в 00:15
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"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи: українці в гніві

12.8т
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У мережі розкритикували недоречну заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка про загиблих українців, які перебували на борту літака Boeing 737, що впав у Ірані.

Так, дипломат озвучив у п'ятницю, 10 січня, на брифінгу таке: "Українців11, на щастя. Шкода так говорити, але це все ж лише 11 людей" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Після таких слів міністр сам на мить розгубився і почав виправдовуватися. Однак заява вже була зроблена перед представниками безлічі ЗМІ.

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Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи

Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи

Користувачі мережі бурхливо відреагували на почуте. "А інші не вважаються людьми?", "Рівень зеленої дипломатії", "Зраду геть", "Це жах! Як таке можна сказати?! Як таке можна подумати?! В голові не вкладається. Мовчав би краще", "А, ти хотів, щоб було більше загиблих?", "Я не можу більше цього бачити", "Він дурень чи прикидається?", "А у нього щастя", "Яке щастя?", "Іспанський сором", "Нема слів", "Шкода, що мало?", "Тихий жах", – накинулися на Пристайка.

"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи
"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи
"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи
"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи
"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи
"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи
"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи
"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи
"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи
"На щастя, лише 11!" Пристайко шокував словами про жертв авіакатастрофи

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пристайко провів терміновий брифінг щодо катастрофи українського літака.

Міністр сказав, що Україна вимагатиме компенсації і покарання винних у разі виявлення доказів причетності Ірану до катастрофи літака МАУ.

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України літак
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Рыженко Александр
Рыженко Александр
Каков поп, таков и приход. Присмыкайко, шоб у тебя все родственники сдохли, там и 11 не наберётся
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an and
an and
И это дипломат?! Позор! Гнать уже завтра!
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Червоний Данило
Червоний Данило
75%, смотри зеленые сопли на своих политиков yeпищных! вот кого вы выбрали yшлепки!
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Червоний Данило
Червоний Данило
Куни Чан, сопли свои зеленые подотри..Кулилингус...
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Куни Чан
Куни Чан
Червоний Данило, это лох соросенок , тоесть из ваших порошенковских, пост майданных
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