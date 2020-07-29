Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на 320 млрд долларов. Об этом говорится в публикации Всемирной туристической организации ООН (UNWTO). Еще раз цифра - 320 млрд долларов потери. Но ключевой вопрос для нас - восстановится ли отрасли и примет ли участие Украина в разделе этого "пирога". Мне кажется, что не просто восстановится, но и продолжит рост.

Большинство членов экспертной группы по туризму ожидают восстановление международного туризма ко второй половине 2021 года. Вообще туризм это очень перспективный сегмент рынка, который активно приростал последние годы. И умные люди этим пользовались. Потенциал Украины огромен - невероятно красивая природа (Карпаты, каньоны на Черкащине). По историческим памятникам похожая картина - громадный потенциал, до которого десятилетиями "не доходили руки". По большому счету полноценно направление туризма развивал только Львов. Чернигов и Киев довольствовались мелочами - никакого культа и активной работы. При невероятной истории и возможностях везти туристов в любой сезон.

Думаю, нам нужна серьезная программа по развитию туризма, как на уровне городов, так и в виде государственной программы. Тут нужен скорее курс и законодательная поддержка, а не очередное ведомство с финасированием. Это выгоднее и перспективнее, чем продолжать укреплять статус сырьевого придата развитых стран. Сумму в начале текста все запомнили, думаю. Кстати, знаете какие туристы принесли больше всего денег за последние годы в страны, для которых эта отрасль очень важна? Не европейцы и не американцы. Китайские туристы. В этом ключе подписанный Зеленским безвиз с Китаем это очень правильное решение. Но - это не гарантия. Это шанс для туристической отрасли Украины. Хороший такой, но шанс. Который можно использовать, а можно... как мы умеем, да.

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