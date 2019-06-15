Присмажить до +34: синоптики уточнили аномальний прогноз по Україні

У суботу, 15 червня, в Україні знову очікується спекотна погода, проте вдень у північно-західній частині країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вночі без опадів, вдень у північних, більшості західних, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний і північно-східний (у західній частині південно-східний), 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі +16 ... + 21 градус, у східних областях і в Карпатському регіоні місцями +12 ... + 15 градусів; удень +27 ... + 32 градуси, на півдні і сході країни до +34, у Карпатах +22 ... + 27 градусів.

Спека в Україні "Гордон"

У Києві в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько +20, вдень +30 ... + 32 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що на території України у вихідні дні, 15-16 червня, прогнозується суха і спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

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