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"Присилали від Путіна": Філарет розповів про пропозицію Москви

2.2т Читати матеріал російською

Почесний патріарх Філарет розповів, що звертався до глави РПЦ Кирила, щоб той зняв із нього анафему.

"І вони на архієрейському Соборі вирішили: якщо я повернуся в підпорядкування Московського патріарха, тоді знімуть анафему. Звертався я не тому, що мене турбувала анафема. Для мене вона не існувала. А для того, щоб не було в Києві протистояння між Київським патріархатом і Московським", — зазначив він в інтерв'ю "Сегодня".

Однак, за словами патріарха, на це архієрейський собор не пішов.

Філарет

Філарет

24 канал

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"Десь у 2012 році (звертався. — Ред.), точно не пам'ятаю. До речі, за часів президентства Януковича до мене надсилали представників Путіна: пропонували повернутися в Московський патріархат і стати предстоятелем усієї православної церкви України. Я відмовився", — додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Філарет заявив, що священики можуть співпрацювати зі спецслужбами, які збирають компромат на духовенство і у такий спосіб можуть впливати на нього.

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Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Все это от лукавого. В Вас, батюшка, говорит гордыня.
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