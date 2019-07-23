"Присилали від Путіна": Філарет розповів про пропозицію Москви

Почесний патріарх Філарет розповів, що звертався до глави РПЦ Кирила, щоб той зняв із нього анафему.

"І вони на архієрейському Соборі вирішили: якщо я повернуся в підпорядкування Московського патріарха, тоді знімуть анафему. Звертався я не тому, що мене турбувала анафема. Для мене вона не існувала. А для того, щоб не було в Києві протистояння між Київським патріархатом і Московським", — зазначив він в інтерв'ю "Сегодня".

Однак, за словами патріарха, на це архієрейський собор не пішов.

Філарет 24 канал

"Десь у 2012 році (звертався. — Ред.), точно не пам'ятаю. До речі, за часів президентства Януковича до мене надсилали представників Путіна: пропонували повернутися в Московський патріархат і стати предстоятелем усієї православної церкви України. Я відмовився", — додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Філарет заявив, що священики можуть співпрацювати зі спецслужбами, які збирають компромат на духовенство і у такий спосіб можуть впливати на нього.

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