Касательно постов ватных сограждан о том, что на украинском языке раньше разговаривали только дворники, а коренные киевляне только на русском, мол и сейчас на украинском говорят только рагули.

Специально пишу на русском, дабы поняли, потому как эти людишки украинский не понимают, да и русский у них как с подворотни. Знаю я этих "коренных" киевлян, их родители сами то приехали из сел и провинциальных городов, но скрывают сей факт.

Коренные киевляне, люди интеллигентные и культурные, никогда не будут с пренебрежением говорить о людях, которые работают. Матушка моего дяди Георгия, мужа моей тетушки, училась в институте благородных девиц в Киеве. Всю свою жизнь она прожила возле Бессарабки, профессорская дочь, будучи уже в годах лет так 90 ей было, продолжала каждый день гулять под руку со своей помощницей по дому, компаньонкой, как говорили раньше, украиномовной женщиной и относилась к ней с глубочайшим уважением, считала её членом семьи. Очень любила украинские песни, как и моя бабушка Мария, которая была родом из России, переехала за мужем и жила на ул. Артема. Она всегда просила, чтобы ей включили "рідна мати моя" и каждый раз плакала.

Мой дядя Вилли боготворил украинскую литературу, собирал книги и прекрасно говорил на украинском. Это то, что я помню из детства. В советское время уничтожалось все украинское:, мова, литература, история, все подавляли, искажали и гнобили.

Рагулизм, кстати, такого слова нет в русском словаре, это и есть те, кто не любит все украинское, да и на литературном русском не говорит. Матерный, босяцкий суржик.

Когда Вы пишите о великом русском языке, упоминая Достоевского и Пушкина, загляните и сравните свою речь и ту, что в книгах. Разница в пропасть. Пришло время, когда в Украине люди начали говорить на родном языке, любить его, понимать и уважать. И это начало конца рагульским попыткам осквернять все украинское.

В наше время дети, которые выросли на украинском, плохо понимают русский и это прекрасно. Надо знать язык свой страны, а уже потом изучать другие. Раньше стеснялись говорить на мове, а сейчас каждый уважающий себя украинец говорит на украинском или изучает. Я не виключення. Час минає і наша країна змінюється. Ще багато буде боротьби , але ж ми вже змінилися. Все буде добре, Україна.