Прищеплював мужність? 13-річного українця в Китаї міг довести до суїциду учитель-тиран

Шкільним учителем 13-річного Івана Лю з Шанхая (Китай), який здійснив самогубство, був молодий чоловік із підвищеними вимогами до хлопчиків.

Про це в інтерв’ю Lb.ua розповіла мати хлопчика Олена Артеменко. За її словами, вчителю китайської мови Чжану Сяо Цюню, від якого Іван упродовж кількох років зазнавав знущань, 30 років (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У Китаї було прийнято рішення прищеплювати мужність хлопчикам, починаючи зі школи, тому на посаду вчителів молодших класів наймали молодих чоловіків", – повідомила Олена.

"У чоловіків-вчителів зазвичай були завищені вимоги до хлопчиків. Наприклад, у другому класі одному вчителю не подобалося, що Іван позакласно почав для себе читати книги "Алі-Баба і 40 розбійників", "Пригода Ґуллівера". Мені тоді сказали в школі: "Навіщо, це йому не треба, взагалі не давайте книги", – згадала вона.

Іван Лю Instagram / @artemenko8287

Мама Івана також додала, що на руках і ногах її загиблого сина були надписи. На лівій руці в хлопця було написано: "Шанхайська система освіти" – китайською та "дякую" – англійською, та намальовано навколо три свастики. Крім того, на нозі в Івана кирилицею був надпис "Ура".

"Ми часто з хлопчиками обговорювали якісь слова, – каже Олена, – яких немає в китайській мові, і Іван знав, що "ура" – це, умовно, коли біжать на ворога в бою, і навіть якщо вони потенційно розуміють, що можуть загинути, то все одно відстоять свої цінності та ідеали.

На думку батьків хлопчика, свастика навколо китайських ієрогліфів "Шанхайська система освіти" виражала протест щодо колишнього класного керівника, який захоплюється неонацизмом і під час уроків вихваляє Гітлера, а Івану неодноразово повторював: "Вали у свою Україну!".

Рідні переконані, що винен учитель Страна / Олена Артеменко

Від цього вчителя діставалось і іншим школярам. Відомо, що випадки самогубства серед учнів цієї школи трапляються 3-4 рази на рік. Одного з однокласників Вані батьки зуміли перевести в інший навчальний заклад.

Однак зробити це в мегаполісі, як розповідає мати хлопчика, дуже важко, тому що школа прив'язана до місця прописки. До того ж, додала вона, всі школи переповнені – 35-45 дітей у класі, а в провінціях і 60-80 не рідкість.

Знаючи про проблеми сина в школі, жінка думала минулого літа повернутися в Україну. Але потім вирішили з чоловіком не квапитись, оскільки молодший син вступив у престижну гімназію, а в старшого справи в школі наче почали налагоджуватись: батькам удалося перевести сина в інший клас, де керівником була жінка.

Іван народився в Україні, а жив у Китаї Страна / Олена Артеменко

У Шанхаї українець Іван Лю покінчив з собою Страна/Олена Артеменко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня у Шанхаї неповнолітній українець вистрибнув із 13 поверху будинку через знущання з боку шкільного вчителя.

Згодом рідні хлопчика розповіли про систематичні знущання вчителя, які призвели до суїциду підлітка.

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