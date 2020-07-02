Пока в цивилизованном мире думают о том, куда его поехать на море или вообще на отдых, на оккупированных проблемы рангом немного меньше. Но "курорт" типа на оккупированных есть, единственный и неповторимый, который имеет минимум 8 звезд, а не 5 как в ваших гейропах и Египтах. Ща немного расскажу шо такое отдых в гыгыгы. Ну или в дрындыды. А впрочем, какая разница как называть то, чего на карте не существует.

Итак, начнем с того, что, по состоянию на сейчас, у жителей оккупированных реально все плохо в плане отдыха как такового: с дынырийским паспортом не поедешь никуда, кроме разве рф и то если повезет, к Хунте местные не могут поехать, ибо макаки дыныры закрыли блокпосты, про Европу и т д вобще молчу - туда житель оккупированных разве по телевизору попасть может. Тем, кто сейчас крутит пальцем у виска, мол еще чего, какой нах отдых, отвечаю : начнем с того, что Хунта загибается и ... И не дай вам бог пережить того, что тут пережили люди, поэтому отдых необходим. А вобще недореспублика развиваецца, это ярко демонстрируют фото пушилина до начала войны и по состоянию на сейчас.

Ладно, мы отвлеклись от темы. Куда может поехать в*та на море? В Безымянное и в 17-звездочный типа курорт под названием Седово. Первый вариант я рассматривать не буду, ибо там штаб типа 9 полка дыныры находится и фактически них*ра нету для хоть какого-либо отдыха на море и приема туристов. А вот Седово - это агонь ! Это мечта каждого дынырийца, особенно в свете последних событий, ибо попасть фактически на военную базу дыныры в Седово на позагорать стало совсем непросто.

Ща расскажу подробнее.

Внимание, вопрос: за какие заслуги пансионатам, отелям и турбазам в Седово дали 66 звезд пушилина? И ответ есть ! Потому что это, наверное, единственный типа "курорт", на который, чтобы попасть, нужно проехать блокпост с обыском, собаками и вооруженными макаками Представляете масштаб диких нравов дынырийских "отельеров" ? Ты хочешь потратить деньги и на море ? Проедь сначала блокпост, иначе не достоин, лошара, нах. Проехал ? Вау, красавела ! Неси сюды свои деньги, лошара.

И да, забыл - на типа курорте дыныры еще и комендантский час есть, и документы проверяют постоянно. Это еще минимум 666 звезд дынырийским "отельерам" за прекрасный аттракцион, который заключается в хождении на пляж с паспортом. Это вам не аниматоры всякие, тут круче - готов поспорить, что загорать с паспортом не ходили процентов 90 тех, кто читают эту статью.

Только так было раньше. Сейчас дынырийское министерство издевательства над цивильными ввело в Седово новый аттракцион. Сейчас, в 2020-м году, попасть в Седово могут только реально избранные. Ща расскажу подробнее.

Итак, дано : бык, он же никто, он же цивильный, он же грязь под ногтями, который хочет потратить деньги в Седово и увидеть море не по телевизору. С легкой подачи пушилина аттракционов добавилось и теперь, кроме прохождения блокпоста на типа "курорт", цивильный, чтобы потратить свои деньги, должен пройти от такие процедуры:

Найти типа отель или типа базу отдыха

Отправить им, владельцам типа турбаз и база отдыха кучу личных данных в электронном виде

После получения данных от лошары, который хочет позагорать на курортес 401-й звездой, должен загадать желание, ибо владелец типа турбазы или хостела должен согласовать данные возможного постояльца с местнымимакаками из мыгыбы.

Если желание сбылось - удача. Тот, к кому едет отдыхать в Седово итратить деньги, кроме прохождения блокпоста, получает номер от мыгыбы,который должен быть в базе у макак мыгыбы дыныры на блокпосту и если у возможного турыста не найдут танк в заднем кармане + номерок сходится, то только тогда можно увидеть море.

Кстати, о личных данных . Макаки требуют не мало и не много отвозможного турыста : фио, дату рождения, прописку, марку, модель машины и вин код, серию и номер техпаспорта, дату заезда, адрес фактического местопроживания, номер телефона и имей код, номер и серию паспорта. Все эти данные ты должен переслать в электронном виде, если ты достиг 14 лет и хочешь увидеть море. Классно, правда ? Можно еще и циркулем череп обмерять, а лучше челюсть, чтоб наверняка знать о том, точно едет русскоговорящий в Седово или нет Как видите, аттракционы еще те и ни один отель Турции не сможет вам такого предложить. Поэтому завидуйте молча и кусайте колени от зависти. Чуть не забыл рассказать об "отельерах" Седово, которые в этом году сдают на 716-ю макеевскую звезду по уровню сервиса. Если в 2019 году обычным местным жителям можно было заработать на отдыхающих, путем сдачи комнат и флигелей, то теперь их послали. Все, закончилась лафа - зарабатывать в Седово имеют право только те, кто кенты пушилина или те, кто отнесли пушилину денег с просьбой закрыть глаза на то, что у них не оформлено дынырийское ЧП.

Суть в чем : заработать на отдыхающих могут только те, кто оформили типа ЧП и платят налоги, иначе нельзя принимать тех, кто хотят деньги потратить. Сами понимаете, бабушка, которая раньше сдавала флигель на лето, не пойдет оформлять ЧП или ФЛП, а значит останется этим летом без денег. Также останутся без денег все те, кто сдавали комнаты и квартиры летом, а выиграют только так называемые большие игроки "курорта" в Седово. То есть: количество мест для отдыха уменьшается, соответственно можно повышать цены на проживание и услуги, если у тебя есть дынырийское ЧП или ФЛП. Нет ЧП ? Ни павизло. Жри песок, лошара. Ты не кент пушилина, денег на взятки у тебя нет, зарабатывать тебе не положено. Тчк.

Эпилог. Честно, я не знаю, кто надоумил пушилинскую банду додуматься до вышеописанного цирка с конями, ведь после обнародования новых аттракционов на "курорте" с комендантским часом в Седово даже отмороженная вата сказала, что принципиально не поедет тратить деньги туда, если нужно чуть ли не минет бывшему ммм-щику сделать, чтобы проехать к морю. По состоянию на сейчас, большинство обычных работяг не хотят и не поедут в Седово на тех условиях, которые им придумали оккупационные власти, а поедут в рф тратить деньги, при условии открытых границ с рф. А значит, даже так называемые большие игроки отельного бизнеса в Седово понесут убытки, не только те, кому запретили зарабатывать.

Кстати, отмазка о том, что ты едешь к родственнику в Седово на блокпосту не пройдет, ведь ты должен будешь документально доказать, что ты едешь именно к родичу, а не пытаешься надурить дынырийских "налоговиков" и держишь путь к бабушке во флигель, который тебе обойдется в три раза дешевле, чем местная типа турбаза Что остается местным жителям, для которых отдых в Седово был почти Анталией и которые не могут себе позволить отдых даже в россии? Только местные водоемы и пруды. Все. Правда, в них купаться нельзя и с начала войны не проводились ни одни замеры со стороны санэпидемстанции. Но то таке, главно шо там солдаты НАТО не купались, а холера и кишечная палочка - это так, насморок, не более того.

Знаете, что в данной всей ситуации самое прекрасное ? Найдутся те, кто за взятки поедут на "курорт" дыныры в Седово. Представляете масштаб идиотизма ? Это ж как себя надо не уважать, чтобы за взятку

проехать к морю, с комендантским часом и патрулями? И последнее. Помнится мне, что ватка дыныры топила за советский союз, мол было збс тогда, пломбир, зефир и все такое. Если вата до сих пор не видит, то объясняю для чего этот цирк с Седово придуман : чтобы было как при ссср - высшая каста красных постоянно ездила на море, а работяги, низшая каста, на море смотрели только по тв.

Именно поэтому пушилин делает из Седово типа курорт сугубо для своих, нефиг там быдлу ловить и портить отдых реальным пацанам.

Кстати, передаю привет макакам мыгыбы дыныры, которые живут в пансионате ПАО ЮЖНИИПРОГАЗ [координаты 47.063170, 38.152757] и отжали его в 2014 году. Готовы охранять свиту пушилина в этом году ? Этих нельзя лупить по головам как обычных цивильных, их есть кому защитить в случае нападения быдла с оружием. Поздравляю с переквалификацией вшвейцары, шакалы. Конец.

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