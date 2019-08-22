Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Припече до +36: синоптики дали прогноз щодо останньої спеки в Україні

869 Читати матеріал російською

В Україні в четвер, 22 серпня, як і раніше, буде сухо і місцями дуже жарко.

Так, як повідомляє Укргідрометцентр, лише на заході країни вдень і на півночі Лівобережжя очікуються короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 12-17°, на півдні та сході 18-23°; вдень у більшості західних, північних та Вінницькій областях 23-28°, на решті території 28-33°, у південних і східних областях до 36°.

Новини
Де в Україні посвіжішає: прогноз погоди на 22 серпня від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

"24"

У Києві 22 серпня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

Припече до +36: синоптики дали прогноз щодо останньої спеки в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...