Припече до +36: синоптики дали прогноз щодо останньої спеки в Україні

В Україні в четвер, 22 серпня, як і раніше, буде сухо і місцями дуже жарко.

Так, як повідомляє Укргідрометцентр, лише на заході країни вдень і на півночі Лівобережжя очікуються короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 12-17°, на півдні та сході 18-23°; вдень у більшості західних, північних та Вінницькій областях 23-28°, на решті території 28-33°, у південних і східних областях до 36°.

Погода в Україні "24"

У Києві 22 серпня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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