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Припече до +34! Синоптики дали пекельний прогноз по Україні

108.1тЧитати матеріал російською

В Україні в середу, 12 червня, температура повітря підніметься до +34. По всій території буде суха сонячна погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, лише у Карпатському регіоні в денні години місцями пройде короткочасний дощ із грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 17-22°, удень 29-34°.

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Спека до + 37° і дощі: з'явився детальний прогноз погоди на літо в Україні

Спека в Україні

Спека в Україні

Ілюстрація

У Києві 13 червня сухо і спекотно. Температура вночі приблизно 20°, удень 31-33°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Припече до +34! Синоптики дали прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня на трасі Бердичів – Житомир випало дуже багато опадів у вигляді граду й дрібного снігу.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Ерофеева Кристина
Ерофеева Кристина
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