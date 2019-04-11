"Принципова позиція": спікер штабу Зеленського зробив заяву щодо російської мови

Спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков назвав публічне спілкування російською мовою своєю принциповою позицією.

У прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" він підкреслив, що таке рішення прийняв після початку агресії Росії, щоб всупереч кремлівській пропаганді показати, що російськомовних громадян України не треба "рятувати". При цьому відповідаючи на це запитання Разумков перейшов на українську.

"Так, це моя позиція. Я від початку російської агресії під час ефірів використовую виключно російську мову. Це моя принципова позиція. Я вважаю, що до мене, як людини, яка в побуті та в житті найчастіше використовує саме російську, не треба приїжджати на танках, приходити, як прийшли в Крим або Донбас із приводу того, щоб від когось мене захищати. У мене все добре в моїй країні", – сказав Разумков.

"Мені тільки колеги й опоненти зі штабів ставлять ці питання. Ніхто з української громадськості ці питання мені не ставить. Я дуже вдячний за таку позицію українського суспільства", – додав він.

Він уточнив, що Володимир Зеленський у разі перемоги на виборах президента буде спілкуватися виключно українською мовою.

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дмитро Разумков озвучив позицію Володимира Зеленського з приводу окупованих Росією територій України.

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