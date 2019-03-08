''Принизлива традиція'': Супрун викликала ажіотаж заявою про 8 Березня

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун вважає святкування 8 Березня "радянською принизливою традицією" і не приймає поздоровлень в цей день. Її пост у соцмережах про Міжнародний жіночий день викликав великий ажіотаж.

"У цивілізованих країнах жінки голосують, вчаться і працюють так само, як і чоловіки. Але боротьба за права жінок – це все ще величезне поле роботи. І дарування букетів і цукерок або підкреслене виявлення особливої уваги і турботи 8 березня з цим не допомагає. Тому що це тільки відкидає назад усі успіхи, досягнуті під час багаторічної боротьби за гендерну рівність", – написала глава МОЗ у своєму Facebook.

"До сих пір є проблеми з рівною оплатою праці між чоловіками і жінками. До сих пір проблема "скляної стелі" для жінок в їх кар'єрах. Все ще стаємо свідками сексизму в інформаційному просторі. Коли об'єктивація не зникає з реклами, а жінки, які є, наприклад, публічними особами, цікавлять медіа спочатку своєю зачіскою, взуттям або одягом, і тільки потім результатами роботи", – додала вона.

За словами Супрун, до сих пір багато хто бачить роль жінки перш за все як виконання домашніх обов'язків і догляд за дітьми. Водночас жінки стають жертвами насильства в сім'ї, про яке навіть бояться говорити.

В.о. міністра поскаржилася, що неодноразово стикалася з сексизмом на своїй роботі: "Дивують питання – "як ви, така тендітна жінка, все це витримуєте?!" Ніби у чоловіків є секретна зброя проти атак невільних радикалів або вроджена здатність "витримувати" більше ніж жінки".

Також Супрун зазначила, що 8 Березня є державним вихідним у країнах, де права жінок порушуються найчастіше, і "де активно намагалися (або досі намагаються) побудувати комунізм".

"Не лінуйтеся боротися за права жінок і не ігнорувати несправедливість щодня. Тоді потреба в радянській принизливій традиції "дня жінки" відпаде сама собою", – уклала вона.

Користувачі соцмереж активно коментують її пост:

"А вигляд "щасливих" жінок, які йдуть додому з одиноким тюльпаном та повними торбами - бо ж святковий стіл треба зладнувати - особливо зворушує))) Дякую за допис!"

"Як нашій країні бракувало вас. І як бракує ще хоч 100 таких людей, як ви у владі. Дякую вам, що говорите про це! Рівності нам всім!"

"А я святкую не як рівна чоловікові, а як чарівна та унікальна жінка. В моїх думках не Клара цеткін, а жіночність, ніжність та краса. І навкруги я бачу чарівних та щасливих жінок. То ж не важливо, чому це свято виникло, але це свято Жінки. Бо вона того варта. І нехай недочоловіки шукають приводи для стьобу та жартів. Нехай жінки прискіпуються до історії та ще чогось. Я все одно святкуватиму свято весни і жіночності. Бо саме на початку весни жінка розквітає".

"Бред полный. Дама явно путает физически сильных и духовно сильных людей. Подменяет одно понятие другим. Не нравится получать цветы и конфеты - на здоровье. Но зачем мешать в кучу коней и людей? Есть праздник, в который поздравляют женщин, а есть праздник, в который поздравляют мужчин. Все просто. А мутить воду, лить людям в душу негатив, приплетать к празднику высосанные из пальца проблемы - это перебор. И ещё я заметила одну закономерность: все что сейчас есть в Украине (праздники, обычаи и традиции и т.д.) с точки зрения пани Ульяны неправильно. Вот другое дело в Америке, Канаде, ....., Зимбабве и прочее и прочее, вот там афигеть как здорово и правильно. Так и подмывает сказать "не учите нас жить, помогите материально".

"Против природы не попрешь. Женщина - мать и хранительница очага, а мужчина - добытчик. Женщина более эмоциональная, мужчина сильнее физически. Мы разные. Это глупо отрицать. С праздник, дорогие девушки"

"Молчи женщина", твой день 8 Марта". Почему то это на ум приходит. Почему нельзя просто каждый день говорить "я тебя люблю", помогать, или делать друг другу!!! Небольшие знаки внимания... Обязаловка какая то..."

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович закликав скасувати вихідний день 8 березня.

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