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''Принизлива традиція'': Супрун викликала ажіотаж заявою про 8 Березня

9.1тЧитати матеріал російською

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун вважає святкування 8 Березня "радянською принизливою традицією" і не приймає поздоровлень в цей день. Її пост у соцмережах про Міжнародний жіночий день викликав великий ажіотаж.

"У цивілізованих країнах жінки голосують, вчаться і працюють так само, як і чоловіки. Але боротьба за права жінок – це все ще величезне поле роботи. І дарування букетів і цукерок або підкреслене виявлення особливої уваги і турботи 8 березня з цим не допомагає. Тому що це тільки відкидає назад усі успіхи, досягнуті під час багаторічної боротьби за гендерну рівність", – написала глава МОЗ у своєму Facebook.

"До сих пір є проблеми з рівною оплатою праці між чоловіками і жінками. До сих пір проблема "скляної стелі" для жінок в їх кар'єрах. Все ще стаємо свідками сексизму в інформаційному просторі. Коли об'єктивація не зникає з реклами, а жінки, які є, наприклад, публічними особами, цікавлять медіа спочатку своєю зачіскою, взуттям або одягом, і тільки потім результатами роботи", – додала вона.

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За словами Супрун, до сих пір багато хто бачить роль жінки перш за все як виконання домашніх обов'язків і догляд за дітьми. Водночас жінки стають жертвами насильства в сім'ї, про яке навіть бояться говорити.

В.о. міністра поскаржилася, що неодноразово стикалася з сексизмом на своїй роботі: "Дивують питання – "як ви, така тендітна жінка, все це витримуєте?!" Ніби у чоловіків є секретна зброя проти атак невільних радикалів або вроджена здатність "витримувати" більше ніж жінки".

Також Супрун зазначила, що 8 Березня є державним вихідним у країнах, де права жінок порушуються найчастіше, і "де активно намагалися (або досі намагаються) побудувати комунізм".

"Не лінуйтеся боротися за права жінок і не ігнорувати несправедливість щодня. Тоді потреба в радянській принизливій традиції "дня жінки" відпаде сама собою", – уклала вона.

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Користувачі соцмереж активно коментують її пост:

"А вигляд "щасливих" жінок, які йдуть додому з одиноким тюльпаном та повними торбами - бо ж святковий стіл треба зладнувати - особливо зворушує))) Дякую за допис!"

"Як нашій країні бракувало вас. І як бракує ще хоч 100 таких людей, як ви у владі. Дякую вам, що говорите про це! Рівності нам всім!"

"А я святкую не як рівна чоловікові, а як чарівна та унікальна жінка. В моїх думках не Клара цеткін, а жіночність, ніжність та краса. І навкруги я бачу чарівних та щасливих жінок. То ж не важливо, чому це свято виникло, але це свято Жінки. Бо вона того варта. І нехай недочоловіки шукають приводи для стьобу та жартів. Нехай жінки прискіпуються до історії та ще чогось. Я все одно святкуватиму свято весни і жіночності. Бо саме на початку весни жінка розквітає".

"Бред полный. Дама явно путает физически сильных и духовно сильных людей. Подменяет одно понятие другим. Не нравится получать цветы и конфеты - на здоровье. Но зачем мешать в кучу коней и людей? Есть праздник, в который поздравляют женщин, а есть праздник, в который поздравляют мужчин. Все просто. А мутить воду, лить людям в душу негатив, приплетать к празднику высосанные из пальца проблемы - это перебор. И ещё я заметила одну закономерность: все что сейчас есть в Украине (праздники, обычаи и традиции и т.д.) с точки зрения пани Ульяны неправильно. Вот другое дело в Америке, Канаде, ....., Зимбабве и прочее и прочее, вот там афигеть как здорово и правильно. Так и подмывает сказать "не учите нас жить, помогите материально".

"Против природы не попрешь. Женщина - мать и хранительница очага, а мужчина - добытчик. Женщина более эмоциональная, мужчина сильнее физически. Мы разные. Это глупо отрицать. С праздник, дорогие девушки"

"Молчи женщина", твой день 8 Марта". Почему то это на ум приходит. Почему нельзя просто каждый день говорить "я тебя люблю", помогать, или делать друг другу!!! Небольшие знаки внимания... Обязаловка какая то..."

''Принизлива традиція'': Супрун викликала ажіотаж заявою про 8 Березня
''Принизлива традиція'': Супрун викликала ажіотаж заявою про 8 Березня
''Принизлива традиція'': Супрун викликала ажіотаж заявою про 8 Березня
''Принизлива традиція'': Супрун викликала ажіотаж заявою про 8 Березня
''Принизлива традиція'': Супрун викликала ажіотаж заявою про 8 Березня
''Принизлива традиція'': Супрун викликала ажіотаж заявою про 8 Березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович закликав скасувати вихідний день 8 березня.

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Тема
8 березня
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
8 БерезняМіністерство охорони здоров'я
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
У всьому цивилізованому світі 8 березня робочий день, і тільки після роботи жінки виходять на демонстрації в захист своїх прав, для них дикунство коли з ранку чоловіки подарують квіти і потім цілий день бухають. Тільки в савку ще залишається дика традиція.
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0
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Объективное мнение. Молодец!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не судите её строго. Вы её фото видели?
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2
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Пигин Макс, сгинь!!!!
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0
1

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