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"Принизили Росію в Донецьку": СБУ опублікувала показові фото

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В окупованому Донецьку 25 березня, на честь дня Служби безпеки України, показали зрадників, які втекли з СБУ в ряди "МГБ ДНР".

Відповідними фото поділився у своєму блозі для OBOZREVATEL Фашик Донецкий. На листівках, які з'явилися в "ДНР", оприлюднили дані про перебіжчиків.

"Вітаємо "гідних, чесних, відданих" співробітників МДБ ДНР із 27-річницею Служби безпеки України. Кому вони служать зараз?" – написала СБУ.

Так, на "вітальних листівках" показали п'ятьох екс-силовиків, які перейшли на бік ворога в 2014 році. "Грізну контррозвідку РФ і місцеву шкуродерню ("МГБ ДНР") знову принизили публічно", – прокоментував блогер.

"Принизили Росію в Донецьку": СБУ опублікувала показові фото
"Принизили Росію в Донецьку": СБУ опублікувала показові фото
"Принизили Росію в Донецьку": СБУ опублікувала показові фото
"Принизили Росію в Донецьку": СБУ опублікувала показові фото
"Принизили Росію в Донецьку": СБУ опублікувала показові фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росію втік екс-співробітник СБУ Василь Прозоров, який передавав дані про АТО.

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Особа
Фашик Донецький
Місце
Україна
Теги
СБУНовини ДНР
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