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30 листопада • оновлено в 11:09
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Принижують і ображають: стали відомі моторошні подробиці перебування ексохоронця Яроша в тюрмі в РФ

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Ув'язнений у РФ українець Олександр Шумков, якого звинуватили в екстремізмі, отримав медичну допомогу, але продовжує скаржитися на періодичні головні болі. Крім того, він отримує погрози через національність.

На своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що отримала відповідь на своє звернення від керівника Управління Федеральної служби виконання покарань РФ у Тверській області щодо Шумкова.

У ній сказано, що українця оглянув лікар-терапевт і за його призначенням ув’язнений нібито отримав своєчасне лікування в повному обсязі. Аналогічне твердження зроблене і про лікування Шумкова після завершення ним голодування.

Крім того, згідно з відповіддю, українець нібито не піддавався жорстокому поводженню, а фізичного і морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії не було.

Олександр Шумков

Олександр Шумков

24tv.ua

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Водночас Шумков продовжує скаржитися на головні болі та м'язові судоми.

Також, за її словами, Шумков повідомив, що "знову трапилися два інциденти образливого і принизливого ставлення з боку співробітників колонії за його національну приналежність".

"Задля подальшого захисту прав громадянина України буду робити відповідні звернення до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Закликаю комісарку Ради Європи Дуню Міятович, а також Посольство України в РФ діяти скоординовано, аби вчасно здійснювати необхідне реагування на порушення прав і свобод Олександра Шумкова", – написала Денісова.

Як писав OBOZREVATEL:

  • у СК РФ заявили, нібито Олексадра Шумкова в серпні 2017 року затримали російські прикордонники на пункті пропуску "Троєбортне" під час спроби в'їзду до Росії.

  • Водночас в Україні про те, що він перебуває в СІЗО РФ стало відомо тільки через місяць. Сам Шумков стверджує, що його викрали на території України.

  • Шумков оголошував у СІЗО голодування на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

  • У червні 2018 року стало відомо, що СК РФ завершив розслідування кримінальної справи проти українця.

  • Севський райсуд Брянської області засудив Шумкова до чотирьох років колонії загального режиму.

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Автор
Гліб Іванов
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hunt andres
hunt andres
Да забить эту тварь надо при попытке поменять лампочку!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пока истинные патриоты страдают в застенках их лидеры и лже-патриоты типа порохоботов жируют и разворовывают страну, губя ее тотальной коррупцией.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Только лечит его не терапевт а проктолог.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Xозяин Xoxлов, Какая разница, лишь бы на пользу.
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