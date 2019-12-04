Принесуть безкоштовно: Гончарук придумав, як доставляти пенсії "Укрпоштою"

Із 1 січня 2020 року майже 5 мільйонів пенсіонерів, зокрема, понад 800 тисяч людей з інвалідністю, отримають доставку пенсій та субсидій через "Укрпошту" безкоштовно.

Як зазначив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, держава подбає про те, щоб кожен пенсіонер наступного року вчасно був забезпечений пенсією, передає Урядовий портал.

За його словами, уряд владнав ситуацію із тарифами для "Укрпошти", зробивши їх відповідними реаліям сьогодення, що і дало можливість безкоштовної для людей доставки.

Олексій Гончарук Урядовий портал

"Тарифи на доставку пенсій не змінювались уже 15 років. Сьогодні вони абсолютно не покривають навіть прямі організаційні витрати "Укрпошти". Тільки цьогоріч збитки компанії за доставку пенсій складуть 1,5 млрд грн, у 2018 році — 1,2 млрд. Ця ситуація ставила під загрозу доставку пенсій "Укрпоштою" із 1 січня 2020 року. Уряд цю ситуацію владнав — ми встановили адекватні до сучасних реалій тарифи на оплату доставки та виділили додаткові 900 млн грн на наступний рік", – повідомив Гончарук.

За його словами, особливо важливим таке рішення є для жителів маленьких міст та віддалених регіонів України. Там, крім стаціонарних, працюють також пересувні відділення “Укрпошти”.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив нові тарифи на доставку пенсій та грошових виплат. Зокрема, нові тарифи в містах складуть 1,15%, а в селах і смт 2,3% від суми виплати.

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