Примусовий викуп свердловин не вирішить проблему з водою в Криму – РосЗМІ

Примусовий викуп свердловин і колодязів у жителів окупованого Криму не вирішить проблему з водою для окупантів.

Як повідомило видання 360tv, згідно з "законами" в Криму дійсно можуть викуповувати майно, якщо це необхідно для "потреб республіки". Якщо людина відмовиться, то це можна зробити через "суд". Однак сама процедура досить бюрократично затягнута, тому найближчим часом ні у кого забрати свердловини не зможуть.

При цьому завідувач лабораторією моделювання поверхневих вод Інституту водних проблем Російської академії наук Михайло Болгов зазначив, що запас ємності в свердловинах невеликий. А значний забір може призвести до підсмоктування солоних або брудних вод.

"І свердловина просто вийде з експлуатації, якщо ми будемо брати з неї води більше, ніж це належить відповідно до ресурсів підземних вод. Безконтрольно експлуатувати їх, звичайно, не можна", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, ватажок окупантів в Криму Сергій Аксьонов доручив викуповувати приватні свердловини та колодязі, а в разі відмови власників – залучати прокуратуру. Він назвав воду "стратегічною сировиною", яка не може бути в чиїйсь власності.

Раніше стало відомо, що в Криму з кранів продовжує текти іржава рідина замість води. Окупанти обмежили водопостачання для жителів півострова.