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1 січня • оновлено в 23:47
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Приморозить: синоптикиня уточнила прогноз погоди на 2 січня

1.1т
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У четвер, 2 січня, опадів в Україні не очікується, а погода сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі.

Як повідомила у Facebook синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря у ніч із 1 на 2 січня опуститься до невеликого морозу, а "вдень підніметься до млявих "плюсів".

"Вітер стихне. Тобто, можна буде погуляти і подихати свіжим повітрям", – зазначила синоптикиня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали точний прогноз погоди в Україні до кінця святкового тижня. Країну наздожене похолодання з мокрим снігом.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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