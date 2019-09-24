Приморозить: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

В Україні у вівторок, 24 вересня, буде сухо, але прохолодно – аж до заморозків.

Так, у північних і східних областях вночі в повітрі 0-3°; температура вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла, (на Полтавщині та Черкащині на поверхні грунту заморозки 0-4°), вдень 14-19° тепла, у південній частині та місцями у західних областях 20-22°.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Заморозки в Україні Ілюстрація

У Києві на 24 вересня за прогнозами також без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м с. Вночі близько 0°; вдень 12-14° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні намітилося істотне потепління. У середу, 25 вересня, стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!