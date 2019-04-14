Приморозить: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

В Україні в неділю, 14 квітня, очікується істотне похолодання, аж до заморозків.

Так, у західних, північних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській областях без істотних опадів; температура вночі 1-6 ° тепла, в західних областях і на Житомирщині на поверхні грунту та місцями і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 5-10° тепла, у Карпатах 1-5 тепла.

На решті території прогнозується невеликий, місцями помірний дощ, окремі грози; температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°. Вітер північний і північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 14 квітня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у низці областей України в ніч з 14 на 15 квітня очікуються заморозки, рівень небезпеки "жовтий" і "помаранчевий".

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