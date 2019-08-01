Приморозить? Синоптик дала лякаючий прогноз на вересень

Україну очікує серйозне похолодання у третій декаді серпня, а в кінці вересня взагалі може приморозити.

Такий прогноз дала доктор фізико-математичних наук, науковий співробітник Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, пишуть "Вести".

За її даними, високі температури протримаються більшу частину серпня, але в кінці місяця очікується різке похолодання.

Заморозки в Україні Ілюстрація

"Дуже напруженим буде серпень. Буде більше сухих днів, і температура повітря в окремі дні дійде до +30 градусів і вище. Після 20 серпня в Україні спостерігатиметься різке зниження температури повітря, і тільки у вересні стане тепліше. Ці процеси будуть однакові як для півночі, так і для півдня країни", — сказала вона.

Синоптик зазначила, що у вересні температура повітря в деякі дні доходитиме до +24... +26 градусів, а до кінця місяця знову різко похолодає — до заморозків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що спекотне літо вже не повернеться в Україну, в серпні 2019 року нашу країну чекає два серйозних похолодання.

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