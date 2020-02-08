Приморозить до -13: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У суботу, 8 лютого, майже на всій території України очікується сонячна і суха погода.

Невеликий сніг, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, пройде тільки в Запорізькій і Донецькій областях, а також в Криму.

У Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Полтавській областях вдень очікується від -3 до -8 градусів. Вночі температура повітря опуститься до -10...- 13. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На решті території країни вдень прогнозують -3...+2 градуси, вночі - від 6 до 10 градусів морозу.

У Києві в суботу без опадів, вдень від 0 до -2 градусів. Вночі температура повітря від -7 до -9 морозу.

Прогноз погоди в Україні Экотерика

Як повідомляв OBOZREVATEL, похолодання в Україні в лютому скасовується, оскільки, згідно з останніми прогнозами, в країні в цей період знову настане потепління.

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