"Прикувати до ганебного стовпа українську політику": друг Медведчука дав скандальне інтерв'ю пропагандистам

Росія веде себе "недостатньо жорстко у відповідь на явну антиросійську політику і погано бореться за російську мову".

Про це в інтерв'ю російській "Комсомольской правде" заявив директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський.

"Я б не хотів, щоб виглядало, ніби я зрадник України. Але нинішня політика Росії по відношенню до України нікуди не годиться. Вона завжди була орієнтована на роботи з "елітами", якщо їх можна так назвати. З керівництвом країни, з бізнесом - в надії на те, що комерційні відносини з тими, хто щось вирішує в країні, гарантують добросусідські відносини. Це була дуже серйозна помилка", – сказав соратник лідера "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука.

Погребинський зазначив, що витіснення російської мови з усіх сфер в Україні нібито почалося набагато раніше – з самого початку незалежності.

"До 2001 року кількість дітей, які навчаються російською мовою в школах України, скоротилося в 10 разів! І при Кучмі, і при Януковичі це тривало. Прискорилося при Ющенко, але радикально не змінювалося", – заявив скандально відомий український політолог.

Михайло Погребинський ukraina.ru

За його словами, Росія не просто дивилася крізь пальці на таку політику, а й давала політикам, які приймали рішення, можливість заробляти величезні гроші. У тому числі на російському газі.

"Після 2014 року ці бізнес-схеми почали скорочуватися. Але вони не зникли. Залишилися працюючі тут банки, вони фінансують промисловість і сільське господарство, заробляючи на цьому. Російські олігархи фінансують антиросійські культурні проекти, включаючи антиросійські фільми. Це дивно! Раз відбувається витіснення російської мови і культури, Москва повинна дати зрозуміти: якщо це буде продовжуватися, якихось преференцій Україна не отримає", – зазначив Погребинський.

Він запропонував Росії жорстко реагувати на порушення прав російськомовних українців.

"Є суд з прав людини. Є ратифікована Україною Хартія про мови – вона не просто не виконується, прийняті законодавчі акти прямо суперечать не тільки хартії, але і українській конституції. Але від Росії є хоч якась скарга до Ради Європи? Ні. Де прикували до ганебного стовпа українську політику за грубе порушення взятих на себе зобов'язань? Ніде", – додав політолог.

На скандальне інтерв'ю Погребинського відреагував політтехнолог Олексій Голубицький. У своєму Telegram-каналі він заявив, що той відверто обслуговує Кремль.

"Так, дідусь старенький, дідусю треба щось їсти і за щось купувати ліки від маразму й склерозу. Ми все розуміємо. Але все одно якось Погребинського не шкода. Бо мразотою був - мразотою і лишився", – написав Голубицький.

Раніше OBOZREVATEL писав, що український політолог Михайло Погребинський заявив, що 40% українців зараз добре ставляться до країни-агресора.

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