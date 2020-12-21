Прикордонники затримали на гарячому 25 колег-корупціонерів

Державна прикордонна служба України (ДСПУ) викрила у своїх лавах 25 військовослужбовців-корупціонерів, винними визнані 12 прикордонників.

Про це повідомила пресслужба відомства. Загалом із початку року за матеріалами служби внутрішньої безпеки до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено майже 200 відомостей стосовно "нечистих на руку" прикордонників (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, лише недавно оперативні співробітники ДПСУ разом зі Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань (ДБР) та під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримали трьох прикордонників Житомирського загону. Зловмисники не лише сприяли незаконному переправленню тютюнових виробів через кордон на мільйони гривень, але й намагалися підкупити керівника, щоб той "прикривав" їхні незаконні дії.

Прикордонники наголосили на тому, що корупціонерів ДПСУ затримують не лише співробітники інших правоохоронних органів, але й сама служба.

За законом, ДПСУ не має повноважень самостійно вносити відомості до ЄРДР та здійснювати досудове розслідування. Проте протидіяти кримінальним та іншим правопорушенням власних працівників відомство може, наголосили у пресслужбі.

З початку року за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки до ЄРДР внесено майже 200 відомостей щодо прикордонників-корупціонерів. Далі перевіркою в межах кримінальних проваджень займаються виключно слідчі ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури та у взаємодії з СБУ або Нацполіцією.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що українські прикордонники на пункті пропуску "Лужанка" на українсько-угорському кордоні виявили партію контрабандних сигарет у автівці угорського дипломата.

Громадянин Угорщини не був акредитованим на території нашої країни. Під час перевірки транспортного засобу в багажнику виявили пачки сигарет без акцизних марок на велику суму.