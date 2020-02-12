Відповідає на "Слава Україні!" Прикордонники показали пса-патріота. Відео

У мережі з'явилося відео, на якому службовий собака Лід, який допомагає прикордонникам на адмінкордоні з окупованим Кримом, відповідає на вітання "Слава Україні!"

Ролик опублікувала в Facebook пресслужба Міністерства внутрішніх справ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як собака стає на задні лапи перед прикордонником і на його фразу "Слава Україні!" голосно гавкає, ніби відповідаючи. Після обміну привітаннями тварина радісно кинулася на прикордонника.

Українські прикордонники показали пса-патріота

Українці активно почали лайкати відео з чотириногим другом прикордонників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців підкорило відео ЗСУ з псом-патріотом, який підвивав у ритм гімну України.

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