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12 лютого • оновлено в 18:43
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Відповідає на "Слава Україні!" Прикордонники показали пса-патріота. Відео

1.9т
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У мережі з'явилося відео, на якому службовий собака Лід, який допомагає прикордонникам на адмінкордоні з окупованим Кримом, відповідає на вітання "Слава Україні!"

Ролик опублікувала в Facebook пресслужба Міністерства внутрішніх справ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як собака стає на задні лапи перед прикордонником і на його фразу "Слава Україні!" голосно гавкає, ніби відповідаючи. Після обміну привітаннями тварина радісно кинулася на прикордонника.

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Українські прикордонники показали пса-патріота

Українські прикордонники показали пса-патріота

Українці активно почали лайкати відео з чотириногим другом прикордонників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців підкорило відео ЗСУ з псом-патріотом, який підвивав у ритм гімну України.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України Міністерство внутрішніх справ України
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семенов Александр
семенов Александр
Ьуага-га-га-га-аг=. Ну вы блин даете!!! С Сегодняшнего дня каждый уважающий себя патриотна вопль "Слава Украйини " должен отвечать "ГаВ,ГАВ.ГАВ!!!
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hunt andres
hunt andres
Живодеры, замучили бедную псину..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот тут интереснее https://www.youtube.com/watch?v=ni5I-ZNIkDo
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