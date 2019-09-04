Прийшов син Гіві: в "ДНР" цинічно "відсвяткували" річницю Іловайського котла. Фото

На Донбасі, в місті Іловайськ, відомому запеклими боями між ЗСУ і "ДНР", у середу, 4 вересня, відсвяткували річницю визволення від фашистських загарбників і "ліквідації Іловайського котла".

Окупанти нахабно подали день, коли захопили населений пункт, як свято "звільнення від української армії". Відповідне фото поширили сепаратистські ресурси (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у центрі міста пройшов мітинг. У строю "військових ДНР" помітили сина одіозного терориста, убитого на Донбасі, Михайла (Гіві) Толстих.

У "ДНР" цинічно "відсвяткували" річницю трагедії в Іловайську

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" встановили пам'ятник "жертвам української агресії з 2014 року".

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