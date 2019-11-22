Прийшов крижаний шторм: в Україні оголосили помаранчевий рівень небезпеки

У п'ятницю, 22 листопада, в Україні очікується різке погіршення погоди. Температура повітря різко знизиться, а пориви вітру сягатимуть 30 метрів в секунду.

Про це повідомили в прес-службі Укргідрометцентру. При цьому опадів не передбачається по всій території країни.

У західних регіонах України очікується до +3 градусів вдень і -4 вночі. У центрі буде до -8 вночі і -2 вдень. На сході країни прогнозують до -12 вночі і -2 вдень.

У південних регіонах очікується до +1 вдень і до -7 вночі, без опадів.

"22 листопада на акваторії Азовського моря і в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м / с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм). У східній, південній та західній частинах пориви 15-20 м / с, в Приазов'ї 25-28 м / с (II рівень небезпеки, помаранчевий) ", – повідомили в Укргідрометцентрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже до кінця століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

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