"Прийшов до позиції ОС": ще один терорист "ЛНР" здався Україні

Терорист псевдореспубліки "ЛНР" добровільно здався українським військовослужбовцям неподалік від Сєверодонецька.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил. Боєць "ЛНР" рухався уздовж лісосмуги в напрямку позицій українських військових. Підпустивши його ближче й давши можливість спуститися в траншею, наші захисники затримали невідомого.

"При затриманому виявилися автомат Калашникова АК-74, військовий квиток "Луганської народної республіки", виданий у місті Алчевську, а також грошові знаки банку Росії, відпускний квиток, довідка про лікування у медичній роті військової частини Л 74347 та інші подібні документи", — повідомляє прес-служба.

Ілюстрація

Затриманий виявився громадянином України Я., 1976 року народження, уродженцем м. Миколаєва, про що свідчить виданий у 1992 році у м. Стаханов паспорт громадянина України. Місце реєстрації зрадника України — також місто Стаханів Луганської області.

Наразі з затриманим проводяться слідчі дії з метою з'ясування його причетності до військових злочинів збройних формувань Російської Федерації.

За неофіційною інформацією Twitter-акаунту Necro Mancer, затриманим бойовиком може бути Дмитро Іванович Яковець.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

На бік України перейшла танкістка "ДНР" Світлана Дрюк з позивним "Вітерець". Вона почала співпрацювати з українською контррозвідкою і розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

У "Народній міліції ДНР" опублікували офіційний коментар щодо переходу Дрюк на бік України і нарвалися на глузування у мережі. Терористи запевнили, що жінку викрали і завербували, погрожуючи її дітям.

Екс-ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив, що командир танкового екіпажу Дрюк перейшла на бік ЗСУ завдяки так званій "медовій пастці". За його словами, йдеться про операцію, вибудувану на любовному зв'язку з українським бійцем.

Пізніше в Україну втекла ще одна терористка "ДНР", яка здала спецслужбам країни особисті дані всіх бойовиків 1 танкової роти "територіальної оборони ДНР".

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