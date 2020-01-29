Прийшли в шубах і подарували батон: мережу шокував цинічний вчинок із пенсіонерами в Криму

В окупованому Криму пенсіонерам, які пережили блокаду Ленінграда, подарували по батону.
Інцидент стався в Керчі. Представниці окупаційної влади нагрянули в гості до людей похилого віку, вбравшись у дорогі шуби.
У Криму пенсіонерам подарували по батону
Фото з мережі
У Криму пенсіонерам подарували по батону
Фото з мережі
При цьому пенсіонерам "чиновниці" подарували по батону і медалі, запросивши для "фіксації" фотографа. Після гнівної реакції мережі "глава міськради" Керчі Мая Хужіна заявила, що "ці люди не потребують подарунків".
"Цинізм і повний треш!" "Навіть на батон не схоже", "Знущання", – обурюються в мережі.
У Криму пенсіонерам подарували по батону
Фото з мережі
У Криму пенсіонерам подарували по батону
Фото з мережі
У Криму пенсіонерам подарували по батону
Фото з мережі
У Криму пенсіонерам подарували по батону
Фото з мережі
Кримські чиновниці в шубах подарували блокадників батон- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) January 29, 2020
Здобним білим хлібом керченських старих привітали з Днем зняття блокади Ленінграда pic.twitter.com/QZZhJvOCiS
Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як окупанти понівечили Крим, тепер людям просто ніде гуляти.
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