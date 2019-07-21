Прийшли тисячі: в Хмельницькому попрощалися із загиблим снайпером ЗСУ

У неділю, 21 липня, в Хмельницькому провели в останню путь 28-річного снайпера ЗСУ Богдана Бігуса, який загинув під час виконання бойового завдання в зоні ООС на Донбасі.

Герой служив у 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України, повідомляється на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Першими попрощатися із захисником прийшли його товариші по службі. Траурна церемонія відбулася в клубі військової частини. Потім побратими Богдана Бігуса утворили живий коридор по діагоналі стройового плацу і, схиливши голови, віддали йому данину пам'яті разом з його рідними і близькими.

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

"На головній площі Хмельницького – площі Незалежності, вшанувати захисника України прийшли тисячі жителів Хмельницького, військовослужбовці різних силових структур і відомств, ветерани військ спецпризначення з Вінниччини, Тернопільщини, Буковини, Житомирської та Київської області", – йдеться в повідомленні.

Старшого солдата Богдана Бігуса поховали на Алеї Героїв міського кладовища. У нього залишилися мати, дружина і двоє маленьких дітей.

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

Прощання з Богданом Бігусом Facebook Генштабу ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі вранці 21 липня під час виходу на спостережний пункт взводного опорного пункту в районі Щастя (Луганщина) двоє бійців ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника. Вони загинули через отримані травми.

19 липня на Донбасі також загинули двоє українських військовослужбовців з підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила: Олександр Бардалим і Джерелейко Роман.

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