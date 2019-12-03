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3 грудня • оновлено в 06:49
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Прийшла зима! Синоптики дали сніговий і морозний прогноз по Україні

2.9т
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В Україну у вівторок, 3 грудня, атмосферні фронти принесуть по-справжньому зимову погоду зі снігом і морозом.

Вночі в Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Сумській та Харківській областях очікується значний сніг, вдень на Правобережжі – невеликий мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах протягом доби 5-10° морозу. У південній частині дощ, вночі з мокрим снігом, місцями ожеледь. Температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

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Сніг та сильний вітер: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди в Україні

Сніг в Україні

Сніг в Україні

Ілюстрація

На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних та західних областях окремі пориви 15-20 м/с, на сході місцями заметіль.

У Києві вдень прогнозують невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Прийшла зима! Синоптики дали сніговий і морозний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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