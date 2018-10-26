''Прийшла в істериці та захворіла'': цькування дівчинки через торт у школі отримало продовження

Учениця 6 класу харківської школі № 151 Діана, яку принизили через відмову батьків брати участь у поборах, прийшла додому після інциденту в істериці.

Про те, як дівчинка справляється зі скандалом, розповіла її мама Тетяна Блінова в інтерв'ю "КП" в Україні". Жінка також пояснила, що батьки здають гроші на різні потреби в школі, зокрема на подарунки вчителям, що входить в окрему суму. І таких сімей по всій Україні, які насилу збирають кошти для дитини, дуже багато.

"Діана захворіла, у неї температура, а так все нормально. Ми доньці сказали, що вона сильна, що їй і надалі доведеться відстоювати свої слова. Вона вийшла заручником ситуації, дорослих розбірок. Вона тут взагалі ні до чого, а діти її звинувачують. Ми з нею розмовляємо, все пояснюємо. Але Діану дуже багато хто підтримує, нам передають листи батьків, вчора передали торт у знак підтримки, Діану запросили до Верховної Ради", - розповіла мама дівчини.

Діана

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За словами Блінової, директор Департаменту освіти подзвонила і попросила вибачення. Вона також уточнила, що не збирається переводити дитину в іншу школу або клас, щоб втекти від проблеми.

"Думаю, загострення пристрастей зараз затихне, подивимося, що буде, коли закінчаться канікули. Обіцяють, що буде проведено класну годину, пояснено всю ситуацію", - пояснила жінка.

Тетяна Блінова "КП в Україні"

Блінова також розповіла, що Діана після інциденту в школі прийшла додому вся в сльозах. Через що мама була змушена написати в батьківській групі в Viber, що звернеться до інстанцій. Жінка дивується, як класний керівник могла відпустити заплакану дитину в істериці додому.

"Її посадили і змусили дивитися, як інші їдять. А потім написали в чаті, мовляв, правильно: нехай Діана знає, що чуже їсти не можна. Навіть якщо вчитель вважає, що права, потрібно було подзвонити батькам і викликати, щоб усе вирішити. Найобразливіше, що на зборах після ситуації з тортом батьки не зрозуміли суті конфлікту. Я рада, що зараз батьки задумаються про право сказати "ні!" поборам", - наголосила вона.

Вона також пояснила, що відмовилася платити, коли одна з матерів закликала по телефону здати на подарунок вчителю на Новий рік. У відповідь на відмову жінка пригрозила сказати про це педагогу. Блінова сказала, що вчителя можна заохочувати, але не по 150 грн з 30 осіб.

"Мій чоловік - колишній педагог, він пішов зі школи, оскільки директор вимагав від нього збирати з батьків гроші. Навіть у нашому класі є батьки малозабезпечені. Вони беруть кредити, щоб дитину тягнути, і при цьому все одно здають, тому що бояться, що дитину заклюють", - розповіла вона, додавши, що батьки несуть гроші, тому що інакше це відобразиться на них.

"Що це взагалі за свято - кінець першої чверті? Напевно, порахували, якщо багато грошей, то торт купимо? Якщо підрахувати, то на ці гроші, які вони здають на солодкий стіл, щоп'ятниці святкувати повинні закінчення тижня", - наголосила жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація з Діаною в школі викликала скандал у мережі. Дівчинку поставили до дошки, поки іншим дітям роздали по два шматки торта, а хлопчики з класу знімали, як вона плаче. Пізніше представник батьківського активу Наталія Толяренко вибачилася й отримала громадський осуд.

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