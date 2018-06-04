Прийшла до батька: мережу зворушило фото дівчинки на могилі АТОшника

У мережі з'явилося фото, на якому маленька дівчинка стоїть біля могили свого батька, позаштатного кореспондента INSIDER Віктора Гуняк, який загинув на Донбасі 19 жовтня 2014 року, рятуючи бійців батальйону "Айдар".

Фото виклала в своєму Facebook Олена Мозгова.

"Донечка прийшла до татка... Айдарівець Віктор Гурняк загинув за Україну, рятуючи від обстрілів поранених товаришів. Вічна шана та пам’ять", - підписала вона знімок.

У коментарях відзначили, що Гуняк знявся у фільмі "Золотий вересень", де грав головну роль. Його герой, який жив в окупації, був убитий співробітниками НКВС.

Користувачі мережі прокоментували зворушливе фото.

"Коли це закінчиться....(((серце розривається", "Виросте нове покоління українців , які вже ніколи не оберуть проросійського президента", "Стареньке фото. Там уже пам'ятник стоіть. І доня підросла - дуже схожа на Віктора", "Такі фото поза часом. Яка різниця старе воно чи свіже? Хіба це змінює суть?", "Зворушливо і дуже сумно", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено список військових, які загинули на Донбасі в травні 2018 року.