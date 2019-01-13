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''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля

5.7тЧитати матеріал російською

У мережі висміяли військовий парад, яким 13 січня в Читі (Росія) зустріли танки Т-34, які повернулися в РФ із Лаосу.

Відео з заходу поділився в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Урочистий мітинг на честь повернення бойової техніки", – підписав він запис.

Однак росіяни не прийшли в захват від побачених кадрів. Вони задалися питанням, для чого ж знадобилися старі танки. "Приймання металобрухту", "Радянська спадщина", "Де попи, Путін, салют?", "Металобрухт із оркестрами зустрічають", – написали вони в коментарях.

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Мітинг у Читі

Мітинг у Читі

Скріншот із відео

"Приймання металобрухту", "Радянська спадщина", "Де попи, Путін, салют?", "Металобрухт із оркестрами зустрічають", – написали в коментарях.

''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля
''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля
''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля
''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля
''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля
''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля

"А чи не залишилося в Лаосі вживаних членів ЦК КПРС у каракулевих шапках? Може є де? Бракує для повної реконструкції радянських парадів", – помітив користувач Олександр Попов.

''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля

При цьому, багато хто відзначив, що батьківщиною бойових машин насправді є не РФ, адже зроблені вони були в колишній Чехословаччині.

''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля

"Аудиторія кремлівського журналіста якось скромно оцінила це досягнення Росії", – прокоментував відео український політолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі.

''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії розгорівся скандал через похорон кримінального авторитета, де були присутні органи правопорядку.

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Особа
Олексій Голобуцький
Місце
РосіяЧита
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Слава Майдану
Слава Майдану
Уффф столько ярости, надо срочно арендовать хохла и побить
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Слава Майдану, призезжай в Киев, на Владимирскую 33. Там предоставят
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Не, все нормально! Народ радуется не по-детски. Завтра все под ту же музыку сдадут на металлолом и море бояры! "Веселится и ликует весь народ!"
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ну тупые, вам же было сказано еще дней 10 назад, что танки предназначены для музеев и для участия в сьемках фильмов.
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