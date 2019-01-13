''Приймання металобрухту!'' Росіян розлютило військове свято з подачі Кремля

У мережі висміяли військовий парад, яким 13 січня в Читі (Росія) зустріли танки Т-34, які повернулися в РФ із Лаосу.

Відео з заходу поділився в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Урочистий мітинг на честь повернення бойової техніки", – підписав він запис.

Однак росіяни не прийшли в захват від побачених кадрів. Вони задалися питанням, для чого ж знадобилися старі танки. "Приймання металобрухту", "Радянська спадщина", "Де попи, Путін, салют?", "Металобрухт із оркестрами зустрічають", – написали вони в коментарях.

Мітинг у Читі Скріншот із відео

"Приймання металобрухту", "Радянська спадщина", "Де попи, Путін, салют?", "Металобрухт із оркестрами зустрічають", – написали в коментарях.

"А чи не залишилося в Лаосі вживаних членів ЦК КПРС у каракулевих шапках? Може є де? Бракує для повної реконструкції радянських парадів", – помітив користувач Олександр Попов.

При цьому, багато хто відзначив, що батьківщиною бойових машин насправді є не РФ, адже зроблені вони були в колишній Чехословаччині.

"Аудиторія кремлівського журналіста якось скромно оцінила це досягнення Росії", – прокоментував відео український політолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі.

"Урочистий мітинг на честь повернення бойової техніки": У Читі з оркестром зустріли ешелон з танками Т-34, що повернулися на батьківщину з Лаосу https://t.co/46b52cXzn9 pic.twitter.com/FX73Vg22si - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 13 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії розгорівся скандал через похорон кримінального авторитета, де були присутні органи правопорядку.

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