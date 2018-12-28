''Прийдемо і заберемо своє!'' Українець зухвало поставив на місце росіян на КремльТБ

Український громадський діяч Вадим Трюхан розлютив депутата нелегітимної Держдуми Росії Сергія Железняка яскравою промовою про звільнення тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

Її він озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1", викривши країну-агресора у постійній брехні і наклепі на адресу України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені спала на думку одна казка. Коли кричали: "Вовки, вовки!", селяни вискакували з вилами, рушницями, а вовків немає. Потім знову, і так разів п'ять. А потім, коли вовки прибігли, селяни не вийшли, і вовки все з'їли. Протягом уже п'ятого року я слухаю такі самі казки: Україна нападе на Росію, на Москву, на Керченський міст, на "Л/ДНР", — обурився він.

Вадим Трюхан Скріншот відео

Виступ Трюхана глибоко зачепив Железняка, і він спробував відповісти йому уїдливою фразою про нібито непереможність Росії. "На Росію у вас нападалка ще не виросла!" — вигукнув російський політик.

Однак українця це не збило з пантелику, і він продовжив озвучувати окупантам незручну для них правду. "Настане час, коли назріє ситуація, коли Україна просто прийде і забере своє назад", — яскраво підсумував свій виступ Трюхан.

Як повідомляв OBOZREVATEL,