МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Прийдемо і заберемо своє!'' Українець зухвало поставив на місце росіян на КремльТБ

28.1тЧитати матеріал російською

Український громадський діяч Вадим Трюхан розлютив депутата нелегітимної Держдуми Росії Сергія Железняка яскравою промовою про звільнення тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

Її він озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1", викривши країну-агресора у постійній брехні і наклепі на адресу України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені спала на думку одна казка. Коли кричали: "Вовки, вовки!", селяни вискакували з вилами, рушницями, а вовків немає. Потім знову, і так разів п'ять. А потім, коли вовки прибігли, селяни не вийшли, і вовки все з'їли. Протягом уже п'ятого року я слухаю такі самі казки: Україна нападе на Росію, на Москву, на Керченський міст, на "Л/ДНР", — обурився він.

Вадим Трюхан

Вадим Трюхан

Скріншот відео

Новини
''Стій, с*ко!'' Пропагандист Путіна зчепився з українцем на росТБ

Виступ Трюхана глибоко зачепив Железняка, і він спробував відповісти йому уїдливою фразою про нібито непереможність Росії. "На Росію у вас нападалка ще не виросла!" — вигукнув російський політик.

Однак українця це не збило з пантелику, і він продовжив озвучувати окупантам незручну для них правду. "Настане час, коли назріє ситуація, коли Україна просто прийде і забере своє назад", — яскраво підсумував свій виступ Трюхан.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • раніше жорстка суперечка між Трюханом і російськими пропагандистами трапилася через його висловлювання про те, що в разі повномасштабної війни РФ проти України мільйони росіян ляжуть у землю.

  • Крім того, українець яскраво приборкав на російському телебаченні скандального терориста "ДНР" Данила Бессонова. Почувши його чергову брехню про Україну, Трюхан обізвав злочинця мавпою.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуВійна на Донбасі
Особа
Вадим Трюхан
Місце
Україна
Тег
Державна Дума Росії
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
6
121
Смішно
32
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "Украина просто придет и заберет свое назад" Да давно пора забрать свой морской хлам что в Крыму оставили ваши доблестные ВСУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Обязательно наступит! Тут и к бабке ходить не надо. И все ольгинские выпердыши получат по заслуга.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Савченко Александр
Савченко Александр
А вот и новенькое : ЯРКО ! СКОРО, ДЕРЗКО, МОЩНО, ЯРКО - этот вислоухий, за кацапские гроши, и не то скажет ! Из Крыма ушли, даже свое не забрали...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наші блоги