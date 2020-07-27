Настане спека до +36! Синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

У вівторок, 28 липня, в Україну поступово прийде спекотна погода. Температура повітря в більшості областей становитиме +28 +33 градуси.

Спека посилюватиметься в середу, 29 липня, – на півдні, сході і в центрі прогріє до +33 +36. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні навіть зливи – у південній частині України, що добре для пересушеного довкілля. Завтра, у вівторок, дощі з грозами найбільш вірогідні в Криму, на Запоріжжі, Донецькій і південних районах Луганщини, а також у Житомирській, Рівненській, Вінницькій областях. Більшість західних областей перепочине від опадів, що прекрасно для перезволоженого довкілля. Взагалі, все, що не увійшло в цей список, – без опадів", – розповіла синоптикиня.

В Україну йде спека Facebook Наталки Діденко

У Києві 28 липня прогнозують суху спекотну погоду. Протягом дня +30...+32 градуси.

Спека в столиці триватиме першу половину тижня. Потім у четвер, 30 липня, прийде атмосферний фронт із грозовими дощами й знизить спеку до +25 градусів.

Прогноз погоди Facebook Наталки Діденко

Раніше OBOZREVATEL писав, що останній тиждень липня в Україні буде погодно нестійким і дощовим. Водночас початок серпня обіцяють теплим.