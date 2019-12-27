Прийде хвиля потепління: синоптикиня уточнила аномальний прогноз на Новий рік в Україні

В Україні в неділю і понеділок, 29 і 30 грудня, похолодає, а температура повітря знизиться до "мінусів".
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптикиня Наталія Діденко. Після незначного похолодання прийде чергова хвиля потепління.
"Якраз вдень 31 грудня та 1 січня знову потеплішає", – уточнила синоптик.
Раніше синоптики повідомили, що Новорічна ніч в Україні буде аномально теплою. Опадів в цей період в країні не передбачається.
Погода в Україні
НТВ
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, тому очікується тепла погода.
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