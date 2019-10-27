"Прийде гуморист!" З'явилися несподівані дані про бійця, який посперечався із Зеленським

Ексбоєць полку "Азов" Денис Янтар, який прославився жорсткою розмовою із президентом Володимиром Зеленським на лінії зіткнення в зоні ООС, під час виборчої кампанії різко критикував тодішню владу і схилявся до підтримки "слуги народу".

Підтвердження цьому — його дописи на сторінці у Facebook. Про це повідомляє "Апостроф".

За інформацією у соцмережах, Денис Янтар — глава партії "Національний корпус" у Миколаєві. У квітні 2019 року він виклав допис, у якому поділився власним аналізом результатів першого туру виборів президента в Україні, а також зробив прогноз на другий.

Денис Янтар у Золотому розкритикував рішення президента України про розведення військ на Донбасі

Водночас Янтар називав чинну владу "мародерами", і навіть зазначав, що деякі її представники мають "сісти за ґрати".

"Що може завадити Зеленському виграти вибори? Я чесно навіть не знаю. Можливо, смерть, як було із Чорноволом. Можливо, повномасштабні бойові дії і військовий стан. Або скандал неймовірного масштабу, але проблема в тому, що Зеленський ще не був у політиці і відповідного компромату на нього просто немає. Висновок — мародер нас покине, прийде гуморист", — писав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доброволець Денис Янтар розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського про розведення військ на Донбасі. Після словесної перепалки з главою держави в Золотому Янтар прокоментував ситуацію і озвучив подальші плани своїх соратників. Він впевнений, що розведення військ — "це безумство" і "не ті кроки, які повинен робити президент".

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