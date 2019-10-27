Головна Новини
27 жовтня • оновлено в 13:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Прийде гуморист!" З'явилися несподівані дані про бійця, який посперечався із Зеленським

1.9т Читати матеріал російською

Ексбоєць полку "Азов" Денис Янтар, який прославився жорсткою розмовою із президентом Володимиром Зеленським на лінії зіткнення в зоні ООС, під час виборчої кампанії різко критикував тодішню владу і схилявся до підтримки "слуги народу".

Підтвердження цьому — його дописи на сторінці у Facebook. Про це повідомляє "Апостроф".

Новини
"Я ж не лох, зброю приберіть": Зеленський раптово прибув у Золоте. Відео

За інформацією у соцмережах, Денис Янтар — глава партії "Національний корпус" у Миколаєві. У квітні 2019 року він виклав допис, у якому поділився власним аналізом результатів першого туру виборів президента в Україні, а також зробив прогноз на другий.

Денис Янтар у Золотому розкритикував рішення президента України про розведення військ на Донбасі

Денис Янтар у Золотому розкритикував рішення президента України про розведення військ на Донбасі

Водночас Янтар називав чинну владу "мародерами", і навіть зазначав, що деякі її представники мають "сісти за ґрати".

"Що може завадити Зеленському виграти вибори? Я чесно навіть не знаю. Можливо, смерть, як було із Чорноволом. Можливо, повномасштабні бойові дії і військовий стан. Або скандал неймовірного масштабу, але проблема в тому, що Зеленський ще не був у політиці і відповідного компромату на нього просто немає. Висновок — мародер нас покине, прийде гуморист", — писав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доброволець Денис Янтар розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського про розведення військ на Донбасі. Після словесної перепалки з главою держави в Золотому Янтар прокоментував ситуацію і озвучив подальші плани своїх соратників. Він впевнений, що розведення військ — "це безумство" і "не ті кроки, які повинен робити президент".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel