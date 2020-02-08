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9 лютого • оновлено в 03:16
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Прийде "бабине літо": синоптик здивував прогнозом погоди на зиму-2020

8.2т
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Зима в 2020 році прийде в Україну з незначним похолоданням в кінці листопада і захопить перші дні грудня.

Потім вона порадує нетиповим для цього періоду "бабиним літом", впевнений народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, на початку грудня буде тепло, проте з невеликими опадами, пише Полісся.

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Весна та осінь по місяцю, а зими не буде: синоптик дав несподіваний прогноз погоди в Україні

Під кінець другої декади місяця в країні буде спостерігатися незначне зниження температури. В середині грудня потеплішає, вдень і вночі буде зберігатися "плюсова" температура. Похолодання, за прогнозом синоптика, можливо лише на День святого Миколая.

Погода в Україні

Погода в Україні

akspic.ru

"Остання декада теж буде теплою з нетиповою як для зими погодою. Я навіть придумав для такого явища новий термін "зимове бабине літо". Лише в кінці року можуть з'явитися незначні заморозки і сніжок", – розповів Деркач.

Раніше OBOZREVATEL писав, що похолодання в Україні в лютому скасовується, оскільки, згідно з останніми прогнозами, в країні в цей період знову настане потепління.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Комментарии на сайте не модерированы
Киреев Валерий
Киреев Валерий
глядя назад, можно было бы точно назвать температуру по дням
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