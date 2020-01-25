Прийде арктичне повітря: стало відомо, коли Україну завалить снігом

Станом на 25 січня вперше за останні 139 років в Києві ще не наступила метеорологічна зима, а в більшості регіонів України практично не було снігу.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, до кінця поточного місяця істотних змін в погоді не відбудеться, пише "Гордон".

"У першій декаді лютого також ніяких істотних змін погоди ми не очікуємо, але очікуємо збільшення кількості опадів, в порівнянні з тим, що січень був дуже сухим місяцем. А температурний режим буде таким же", – розповів глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Сніг в Україні politeka.net

Він зазначив, що існують підстави говорити, що в другій половині останнього місяця зими в Україні "зможе прийти холодне арктичне повітря, і таким чином, існує ймовірність зниження температури повітря". Українцям варто очікувати і похолодання, і снігу.

Кульбіда зазначив, що спрогнозувати, до якої саме позначки впаде температура повітря, поки неможливо.

Як писав OBOZREVATEL раніше, синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів.

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