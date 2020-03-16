Приїхала з Іспанії: на Тернопільщині запідозрили коронавірус у жінки

У Чорткові Тернопільської області з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Іспанії.

Про це у Facebook повідомив мер Чорткова Володимир Шматько. Він розповів, що жінка їхала до Заліщиків, однак дорогою їй стало зле.

"Жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де вона гостювала у доньки. Їхала до Заліщиків, потім їй стало погано і вона зійшла на автостанції у Чорткові. Жінку госпіталізували у місцеве відділення Чортківської лікарні. Епідеміологи поки досліджують її аналізи на коронавірусну інфекцію", – повідомив Шматько .

На Тернопільщині запідозрили коронавірус у жінки

Він підкреслив, що жінка повністю ізольована. Усі пацієнти були переведені в інші відділення. Їй було надано необхідну допомогу, взяті тести, які зараз досліджуються епідеміологами.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні зареєстровано п'ять лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Зокрема, чотири у Чернівецькій області та один у Житомирській, який став смертельним.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, заходи з протидії коронавірусу COVID-2019 в Україні можуть стати ще більш жорсткими у зв'язку з поширенням захворювання. У найближчі дні лікарні і аптеки країни забезпечать масками і антисептиками, а спекулянтів каратимуть.

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