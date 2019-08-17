Приїхала до дочки: у Києві чоловік по-звірячому скалічив колишню дружину. Фото і відео

У Києві, 17 серпня, 40-річний чоловік завдав одинадцять ножових поранень своїй колишній дружині, яка приїхала привітати їх спільну дитину з днем народження.

Після замаху на вбивство жінки, киянин залишився чекати поліцію, після чого його затримали. Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

Постраждалу з численними ножовими пораненнями госпіталізували.

У Києві чоловік по-звірячому скалічив колишню дружину kyiv.npu.gov.ua

Як пізніше стало відомо, на лінію 102 надійшло повідомлення про ножове поранення жінки на вулиці Закревського Деснянського району столиці.

Заступник начальника Деснянського управління поліції Олександр Косівський повідомив, що 40-річний затриманий киянин не зміг пробачити колишній дружині те, що вона пішла від нього, тому на зустріч з нею він вийшов з двома гострими предметами, схожими на ножі:

"Вранці жінка приїхала до колишнього чоловіка, щоб привітати дочку з днем народження. Біля під'їзду багатоповерхівки на неї чекав колишній чоловік. При зустрічі він намагався повернути жінку, але вона йому відмовила. У відповідь чоловік накинувся на неї з заточкою і ножем. Постраждалу в несвідомому стані госпіталізували лікарі "швидкої" для надання необхідної допомоги".

У Києві чоловік по-звірячому скалічив колишню дружину kyiv.npu.gov.ua

Згідно з довідкою з медичної установи, жінка отримала одинадцять ножових поранень і перебуває у реанімаційному відділенні.

У Києві чоловік по-звірячому скалічив колишню дружину kyiv.npu.gov.ua

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання слідчого і обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За вчинене правопорушення чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, за що чоловік скалічив молоду матір в Запоріжжі. Це сталося, коли 25-річна мати двох маленьких дітей спала.

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