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2 січня • оновлено в 05:51
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Прихопить мороз: синоптики дали прогноз на четвер в Україні

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В Україні в четвер, 2 січня, знизиться температура повітря. Вночі практично по всій території країни вона досягне -5 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Опади синоптики прогнозують лише на сході країни. Тут може пройти сніг.

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На сході України буде -1...+2 градуси, без опадів, в центрі – від -1 до +1, а на сході від 0 до -2. У південних регіонах, згідно з прогнозами, буде до +3 градусів, в Криму – до +4.

У Києві в четвер вночі очікується до -4 градусів, а вдень -1...+1. Опадів не прогнозують.

Прихопить мороз: синоптики дали прогноз на четвер в Україні

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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