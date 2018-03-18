Мітинг прихильників Саакашвілі завершився: конструкції розібрали

У центрі Києва на Майдані Незалежності прихильники лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели мітинг за імпічмент президента Петра Порошенка.

"Обозреватель" побував на місці події і зняв заворушення на фото і відео. Крім того, в Facebook журналіст Сергій Щербина також передав відео з місця.

"Один ряд споруд вже розібрали і взялися за другий", - пише він.

За інформацією УНІАН, на площі знаходилося близько 2 тис. активістів. Деякі з них тримали жовто-блакитні прапори і прапори "Руху нових сил".

Поруч розміщені кілька автобусів з поліцейськими і нацгвардійцями. Активісти виступали на імпровізованій сцені біля монумента незалежності і скандували "Банду геть!" і "Відставка!".

Пізніше на Майдан Незалежності до прихильників Саакашвілі прийшов глава СБУ Василь Грицак.

Станом на 15:00 мітинг завершився, передає Інтерфакс-Україна.

Під кінець мітингу учасники акції повністю розібрали металеві конструкції з символікою і написами, присвяченими 4-й річниці незаконної анексії Криму РФ, які були встановлені на площі кілька днів тому.

В "Русі нових сил" заявляли, що установкою цих конструкцій влада намагалася перешкодити протестувальникам.

Правоохоронці не втручалися у процес розбору конструкцій, але двох активістів затримали.

Пізніше протестувальники з Майдану пікетували будинок Порошенка в смт Козин.

Як повідомляв "Обозреватель", в Києві, в неділю вранці, 18 березня, прихильники Саакашвілі вийшли на Майдан Незалежності з вимогою про відставку Порошенка.