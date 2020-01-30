Головна Новини
30 січня • оновлено в 13:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У шоці навіть "затяті сепаратисти": розкрився грандіозний прокол із паспортами "ДНР"

1.9т
Читати матеріал російською

Жителем окупованої частині Донецької області масово роздали паспорта "ДНР" з помилкою в написанні слова "республіка".

Про це в блозі на OBOZREVATEL повідомив донецький блогер Макс Баринов. За його словами, замість російської букви "И" в "документах" позначений неправильний обрис – "N", тому їх власникам відмовляють в оформленні російського паспорта.

"Ця велика помилка приголомшила навіть затятих сепаратистів. Але поки незрозуміло, це дійсно помилка чи грандіозний обман. Власникам документів з неправильним написанням букви "И" – відмовляють у прийомі документів на російський паспорт. Напевно, не хочуть масової міграції з "республіки" в РФ", – припустив блогер.

Паспорти "ДНР"

Паспорти "ДНР"

Паспорти "ДНР"

Паспорти "ДНР"

За його словами, окрім висміювання безграмотності, в соцмережах називають й інші версії. Серед них – захист "паспорта" від підробок.

Новини
Росія побудує військову базу в африканській "ДНР" – NYT

"Але захист фейковий "паспорта" фейкової "республіки" від підробки – не просто абсурд, а абсурд в квадраті. Тим більше, що такі паспорти отримують в основному звичайні люди. Тобто, не "військові", не "поліцейські", не чиновники окупаційної влади і не члени їхніх сімей. Так що це заздалегідь продумане шулерство", – впевнений Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відома українська адвокат і блогер Тетяна Монтян, яка активно підтримує російських окупантів, відвідала Донецьк. Її фото, де вона стоїть поруч з терористом Геннадієм Дубовим, опублікували в соцмережах.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" видача паспортів в Донецьку паспорт російські паспорти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
17
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
это сделано специально на тот случай если вдруг пyтину удастся загнать лднp в Украину. тогда они объявят что паспорта не имеют юридической силы из-за этой буквы N. а если не удастся загнать, тогда переделают паспорта. деньги на это, все равно идут с налогов россиян.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги