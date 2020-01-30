У шоці навіть "затяті сепаратисти": розкрився грандіозний прокол із паспортами "ДНР"

Жителем окупованої частині Донецької області масово роздали паспорта "ДНР" з помилкою в написанні слова "республіка".

Про це в блозі на OBOZREVATEL повідомив донецький блогер Макс Баринов. За його словами, замість російської букви "И" в "документах" позначений неправильний обрис – "N", тому їх власникам відмовляють в оформленні російського паспорта.

"Ця велика помилка приголомшила навіть затятих сепаратистів. Але поки незрозуміло, це дійсно помилка чи грандіозний обман. Власникам документів з неправильним написанням букви "И" – відмовляють у прийомі документів на російський паспорт. Напевно, не хочуть масової міграції з "республіки" в РФ", – припустив блогер.

Паспорти "ДНР"

Паспорти "ДНР"

За його словами, окрім висміювання безграмотності, в соцмережах називають й інші версії. Серед них – захист "паспорта" від підробок.

"Але захист фейковий "паспорта" фейкової "республіки" від підробки – не просто абсурд, а абсурд в квадраті. Тим більше, що такі паспорти отримують в основному звичайні люди. Тобто, не "військові", не "поліцейські", не чиновники окупаційної влади і не члени їхніх сімей. Так що це заздалегідь продумане шулерство", – впевнений Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відома українська адвокат і блогер Тетяна Монтян, яка активно підтримує російських окупантів, відвідала Донецьк. Її фото, де вона стоїть поруч з терористом Геннадієм Дубовим, опублікували в соцмережах.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал